Patrick Sébastien sera-t-il encore à la télévision en 2019 ?

publié le 14/10/2018 à 17:29

Les Années bonheur seront bientôt derrière lui. Patrick Sébastien ne devrait plus être à l'antenne de France 2 à la rentrée prochaine, selon une information du Parisien. La direction de France Télévisions aurait décidé de ne pas renouveler le contrat qui le lie à l'animateur et producteur après son terme en juin 2019.



La faute, selon le quotidien, à un ultimatum posé à la direction du groupe audiovisuel public par Patrick Sébastien dans Télé Star début octobre. Il s'y plaignait qu'on lui "avance des raisons économiques pour rogner encore sur le nombre d'émissions", précisant que si l'an prochain "ils me donnent moins, je ne resterai pas. Et s'ils me donnent la même chose, je ne resterai pas non plus."

Patrick Sébastien a fait savoir qu'il "ne souhait(ait) pas communiquer pour l'instant", et France 2 précise qu'elle "ne fera pas de commentaire". Les relations entre l'animateur et la direction du groupe se sont tendues ces dernières années, à mesure que le nombre de ses émissions a diminué.

Une figure historique de France Télévisions

Arrivé en 1996 sur France 2, il fait partie des figures historiques de la chaîne, et l'une des seules restantes après le renouvellement opéré par Delphine Ernotte à son arrivée à la présidence de France Télévisions. Cette année, il ne s'était vu octroyer que trois premières parties de soirée pour Le Plus Grand Cabaret du Monde et quatre Années bonheur.



Sur Twitter, Cyril Hanouna a apporté son soutien au présentateur. "Je suis trop triste pour mon poto Patrick Sébastien ! Mais je suis sûr qu'il va vite trouver une autre chaîne pour faire à nouveau tourner les serviettes, écrit l'animateur de Touche pas à mon poste !, qui ajoute : "En tout cas, respect à vie pour lui, un des plus grands ! On t'aime".

Bonjour mes amours, si l info du @le_Parisien est bonne, je suis trop triste pour mon poto Patrick Sebastien! Mais je suis sur qu il va vite trouver une autre chaîne pour faire à nouveau tourner les serviettes! En tout cas respect à vie pour lui, un des plus grands! On t aime¿¿ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) 14 octobre 2018