Guerre de Vendée : pourquoi la mort de Charette, "le roi de Vendée", est épique ?

Tel le chef apache en cavale dans les montagnes de la Sierra Madre, François Athanase Charette de la Contrie, né en 1763, a fait du bocage vendéen son fief impénétrable. Face à un ennemi mieux armé, il a fait de la guérilla sa stratégie redoutable, comptant sur la ruse et la fulgurance. Avec son grand panache blanc au chapeau, il était "le général des Brigands", l’homme le plus recherché de France, la bête noire de la République.

Aux premiers jours de ce qu’on appelle la "Guerre de Vendée" et qui démarre en 1793, Charette n’est encore qu’un chef de bande parmi d’autres. L’insurrection embrase un vaste territoire à cheval sur quatre départements : le sud de la Loire-Inférieure, le sud-ouest du Maine-et-Loire, le nord-ouest des Deux-Sèvres et le nord de la Vendée.

Il s’impose sur son territoire du Pays de Retz, au bord de la Loire, au sud du Pays Nantais. D’autres chefs de bande le rejoignent, une petite armée de 4.000 hommes se forme sous son commandement.

Il était "le roi de Vendée"

Le 12 avril 1793 , il a une première occasion d’affronter "les Bleus" (les soldats de la République) à Challans, qui est aux mains du rude général Boulard. C’est le baptême du feu : les Vendéens attaquent, mais sont repoussés sans difficulté par les républicains. L’armée de Charette est la première à se débander, épouvantée par l’artillerie. Les hommes ont déguerpi au premier coup de canon. Charette est furieux de cet échec, qui est un déshonneur et qui le discrédite auprès des autres généraux vendéens. Il comprend qu’il faut changer de stratégie.

Il veut faire du terrain son principal atout, miser sur la vitesse, la surprise et la ruse. Il évite ainsi les batailles rangées défavorables aux Vendéens et privilégie une série d’embuscades et d’accrochages dans le labyrinthe du bocage, c’est ce qu’il appelle la "petite guerre", c’est-à-dire la guérilla.

Cette stratégie se montre payante : Charette se rend vite maître du Pays de Retz. Il établit son quartier général dans la petite ville Legé. C’est un royaume miniature, où flotte la bannière royale et où nait sa réputation de "roi de la Vendée".

Il commande son peloton d'exécution

Pendant trois ans, il a tenu tête aux armées révolutionnaires, en commandant une meute de paysans en sabots. Napoléon voyait en lui "percer du génie". Le 23 mars 1796, Charette l'homme le plus recherché de France est arrêté par le général de brigade Jean-Pierre Travot. On le conduit à la prison du Bouffay, la plus sinistre des prisons de Nantes, encore hantée par les fantômes des innombrables noyés et guillotinés. Il est traduit devant un conseil militaire. Le verdict est couru d’avance : la mort.

Le 29 mars 1796, quatre heures sonnent à l’horloge du Bouffay. Charette marche lentement, entre deux colonnes de soldats. Les rues de Nantes sont noires de monde. Il arrive sur la place des Agriculteurs, l’actuelle place Viarme. Cinq mille hommes de troupe forment un immense carré d’exécuteurs. Les soldats contiennent la foule. Charette avance sur la place. On lui propose un foulard pour lui bander les yeux, il l’écarte d’un geste ferme, il veut voir la mort en face.

Ultime bravade de l’homme au panache, il demande à Travot le droit de commander lui-même le peloton d’exécution. Le privilège lui est accordé. Quand il inclinera la tête, les soldats pourront faire feu. Charette écarte doucement les bras, lève un court instant les yeux au ciel, puis incline la tête. Douze balles le frappent en plein cœur, Charette s’écroule. Ainsi s’achève la vie de celui que l’on appelait le Roi de la Vendée, l’homme qui a défié la République jusqu’à son dernier souffle

