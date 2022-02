La chronique de Laurent Gerra du jeudi 17 février

L'élection présidentielle étant en approche, Laurent Ruquier a eu l'idée de lancer une version politique des "Grosses Têtes" intitulée "Les Grosses têtes de liste" : "Bonjour, c’est Laurent Ruquier, on commence tout de suite avec une question de poésie. Qui a dit : l'acte que nous allons accomplir est beau comme une rose dont la tour Eiffel assiégée à l'aube voit s'épanouir enfin les pétales ? Et non Christina Cordula ce n'est pas Zara, ce n'est pas oversize du tout, c’est même complètement cintré puisque c’est Christiane Taubira".

Pascal Praud ne sera pas dans le studio RTL puisqu'il est en route pour Bruxelles : "Bonzour, j’ai monté mon propre convoi de la liberté, à bord de la voiture Cnews en route vers Bruxelles pour renverser l’oligarchie technocrate ! Nous parlerons ce midi du "Convoi de la liberté", et je poserai une seule question, la question que toute le monde se pose aujourd’hui : Yvan Riffouol va-t-il réussir à tenir sa moyenne sachant qu’Elisabeth Lévy demande à ce qu’on s’arrête tous les trois-quarts d’heure pour faire pipi ? J’attends vos appels au 32-10.

Enfin, comme chaque semaine sur RTL, Philippe Bouvard décrypte l’actualité brûlante dans sa rubrique "Á mon humble avis". Découvrons tout de suite les sujets de jour : "Á mon humble avis, dans la crise Ukrainienne, Mikhaïl Gorbatchev ne va pas céder à la pression internationale (...) Á mon humble avis, le bilan des médailles françaises sera bien maigre aux J.O. de Nagano (...) Vous savez comment les chinois écoutent de la musique ? Avec des nem P3".