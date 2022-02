La chronique de Laurent Gerra du lundi 14 février

Depuis que Valérie Pécresse est entrée en campagne, elle attend en vain le soutien de Nicolas Sarkozy, qui reste muet. L'ancien président en oublie même le prénom de la candidate, l'appelant "madame Détresse" ou encore "Madame Tristesse". Sur RTL, il balaye les doutes : "J’ai pas pour habitude de tourner autour du pot pour aller chercher midi à quatorze heures. Alors non seulement je soutiens cette dame mais je lui ai dédicacé, personnellement, mon livre sur la culture Promenade, 300 pages, qu’elle aura tout le temps de le lire après le premier tour pour se réconforter."

Alain Juppé a lui aussi été interrogé sur la performance de Valérie Pécresse lors de son meeting. "Ah putain, me parle pas de ça surtout aujourd’hui, à la Saint Valentin... Ça me fait monter les larmes", a réagi l'ancien maire de Bordeaux. Ce dernier évoque également 2016, lorsque "Valoche m’a largué comme une vieille chaussette pour retourner avec Fillon et se prendre une veste Arnys quatre mois plus tard... Bon comme je suis pas rancunier, je te le dis, Valérie : méfie-toi de Ciotti. Pour l’instant, ses yeux puent l’amour, mais à mon avis, dès le 10 avril à 20 heures 01, il se fera tatouer sur le cœur : Marine forever !

Le député des Alpes-Maritimes était d'ailleurs également présent pour ce débrief. "Tu dois te droitiser", conseille-t-il notamment à Valérie Pécresse. Persuadé qu'il deviendra le Premier ministre de la candidate si elle est élue, la première mesure d'Éric Ciotti "sera l’obligation de remplacer les boulettes par des lardons", car "il faut lutter contre l’islamisation du couscous !"