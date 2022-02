Le meilleur de Laurent Gerra avec Olivier Véran et Jean-Pierre Raffarin

Beaucoup de Français ont du mal à comprendre les règles en vigueur pour accéder au passe vaccinal, alors Olivier Véran est venu nous donner des précisions. "Que les Français se rassurent, j’ai travaillé d’arrache-pied pour simplifier les règles au maximum. Pour avoir le passe sanitaire, il faut avoir eu le système immunitaire stimulé trois fois. Soit sous forme d’infection, soit sous forme d’injection", explique le ministre de la Santé.

Les Jeux olympiques d'hiver ont débuté à Pékin et vont avoir un coût écologique catastrophique en plus des destructions de sites naturels, des millions de litres d'eau sont utilisés car la neige est 100% artificielle. Pour en parler, nous recevons notre sinologue préféré Jean-Pierre Raffarin. "L'heure est grave", lâche-t-il sur un ton dramatique. "On accuse mes amis bridés de ne pas être assez écologistes".