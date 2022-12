Sandrine Sarroche : Francky Vincent, son champion de la semaine

Vous n'avez pas pu le rater, Francky Vincent a été fait Chevalier des Arts et Lettres le 6 décembre dernier. "Il était temps", s'exclame Sandrine Sarroche, qui en a évidemment fait son champion de la semaine.

Pour les pauvres Français qui n'ont jamais été décorés, l'ordre des Arts et des Lettres est destiné à récompenser les personnes qui ont contribué au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Dans le cas de Francky Vincent, c'est donc largement mérité. Il suffit de parcourir sa longue et belle discographie pour s'en persuader.

"Viens ce soir dans ma cabane, tu ne connaitras pas la panne. Viens ce soir dans le bungalow, me faire voir tes gros lolos". Des paroles qui ont le mérite de rimer. Il faut avouer qu'il a le sens de l'hospitalité et force est de constater que c'est une rare qualité de nos jours.

