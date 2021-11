Le meilleur de Laurent Gerra avec François Mitterand

Le livre de Solenn de Royer-Dupré, intitulé Le dernier secret, vient de révéler la liaison de François Miterrand, âgé de 71 ans, avec une étudiante de 19 ans et il continue de faire couler beaucoup d'encre. Découvrons sans attendre une nouvelle lettre de l'ancien président à sa jeune maîtresse, datant de l'automne 1988.

"Claire, ô ma Claire, quelle joie ineffable de repenser à ces vacances de la Toussaint. Bien sûr, il fallu nous battre pour rendre possible notre petit séjour au soleil mais ça en valait la peine. J'ai d'abord ordonné à mon ministre de l'Éducation, Lionel Jospin, de se débrouiller pour que tes vacances scolaires coïncident avec les dates de mon séjour secret en Égypte. J'aime tant me ressourcer à l'ombre des pyramides. Ce benêt n'a rien trouvé de mieux à faire que de créer les zones A, B et C".