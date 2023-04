La chronique de Laurent Gerra du 4 avril

Emmanuel Macron a accordé la semaine dernière une interview au magazine pour enfants "Pif Gadget". De quoi donner des idées à notre ami Guillaume Durand dans son émission "Les stars de l’info" sur Radio Classique : "Voilà, c’était le quatuor pour la fin du temps d’Olivier, comment dirai-je, Messiaen, interprété par l’orchestre national de Bricorama… Rien de tel pour entamer joyeusement la, comment dirai-je, journée… Les antidépresseurs vous seront fournis bien entendu sans ordonnance… Alors comme vous le savez le président de, comment dirai-je, la république a donné une interview à Pif Gadget, donc y a pas de raison que je continue à, comment dirai-je, m’emmerder à recevoir des politiques, voilà pourquoi je reçois ce matin l’ami des enfants, Casimir… Bonjour Casimir…"

C’est le 14 avril prochain en fin de journée que le Conseil Constitutionnel rendra son avis sur la validité de la réforme des retraites. Une décision extrêmement attendue car elle pourrait tout remettre en cause. Bonjour Alain Juppé, c’est gentil de passer nous voir malgré tout le travail qui vous attend au Conseil Constitutionnel : "Vous croyez pas si bien dire : en ce moment, ça se bouscule au Conss’ Conss’. C’est comme ça qu’on appelle le Conseil Constitutionnel entre nous, les 9 sages. On n’a jamais vu une telle effervescence au Conss’ Conss’ depuis le pot de départ à la retraite de Micheline Boudet, qui bossait à la compta. À cette époque, Laurent Fabius, le Président du Conss’ Conss’ avait lancé une cagnotte pour lui offrir un robot Thermomix mais…"

Notre ami Enrico Macias sillonne les routes de France pour sa nouvelle tournée intitulée "Encore un tour". Bonjour Enrico : "Bonjour ma petite gazelle à poncho qu’ça doit être des poils de chameaux tellement qu’elle est soyeuse, ta capeline mexico-berbère… Et cinq sur vous, mon p’tit frère Yves CaHalvi et m’a p’tite sœur AHamandine Bicot…" À 84 ans, vous entamez donc une nouvelle tournée ? : "Elisabeth Borne, elle devrait me donner une médaille… J’fais 20 ans de plus que l’âge de sa réforme à elle… Purée de ta mère, c’est pas à la Médina qu’va y avoir une statut de moi, c’est au Médef, tellement que j’suis un employé exemplaire qu’est prêt à s’tuer à la tâche jusqu’à c’que mort s’en suive…"

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.



