La chronique de Laurent Gerra du 24 mai 2023

L’un des moments marquants de cette 76ème édition du festival de Cannes restera bien sûr la sortie mondiale du cinquième épisode des aventures d’Indiana Jones. Lambert Wilson vous avez vu le film, "Indiana Jones et le cadran de la destinée" ? : "Destinée,

On était tous les deux, destinés

Toi et mooooaaaa…"

Merci, merci, Lambert, on sait que vous aimez beaucoup pousser la chansonnette mais je vous demandais juste votre avis sur ce dernier Indiana Jones avec Harrison Ford : "C’est un chef d’œuvre…it’s a masterpice… das ist ein gross wolkswagen… kèsse ké çé, encore çi konneries j’i rien compris…"

À 80 ans, Harrison Ford interprète donc pour la dernière fois dans "Le cadran de la destinée" son personnage d’aventurier intrépide. Bonjour Xavier De Moulins : "Bonjour Madame, bonjour Mademoiselle, salut les filles et bienvenue à toutes et à toutes." Vous qui êtes forcément très bien informé, Xavier de Moulins, vous avez des tuyaux sur le possible successeur d’Harrison Ford ? : "Pour plaire à sa partenaire de moins de 50 ans responsable des achats, le prochain Indiana Jones devra être toujours impeccable. Terminés, la veste avachie et le chapeau en cuir, le nouvel Indiana Jones optera pour un costume cintré et une chemise blanche avec le col légèrement ouvert. Et fini aussi, le fouet : place à la voix, une voix grave et timbrée."

C’est demain que sort le nouveau livre de Michel Houellebecq. Bonjour Michel… : "Chour…" Vous avez une petite mine. Ça va, la petite santé ? : "Heu oui… Je pète la forme… J’affiche 40…" De fièvre ?! : "Non, de kilos… Sur la balance… Faut pas se tromper entre le pèse-personne et le thermomètre, sinon ça peut faire mal…"

































































































À écouter L'INTÉGRALE - Wilson, De Moulins, Houellebecq... La chronique du 24 mai 2023 00:07:46

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.



