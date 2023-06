La chronique de Laurent Gerra du 30 juin 2023

Le réchauffement climatique incite de plus en plus les électeurs de gauche à opter pour des vacances écologiques. Mais ou partent-ils ? La question a été posée a leur représentant le plus emblématique, Vincent Delerm. "Avec ma copine Nadège, on va en vacances en Ariège, on a réservé une étable dans une ferme éco-responsable (...) c'est ça les vacances écolos, il faut être proche des animaux...", explique l'auteur-compositeur.

Les vacances d'été arrivent à grands pas, mais où partir en vacances ? Michel Houellebecq vous conseille et vous explique comment il a choisi ses prochaines destinations. "Je n'aime pas trop la fête, le soleil, l'insouciance. J'ai donc tapé 'Villes les plus déprimantes de France' dans Google, et j'ai eu un premier coup de cœur pour Sarcelles. C'est moche, il n'y a rien à voir, on peut se faire dépouiller à tous les coins de rue, ça m'a l'air idéal..."

Jack Lang, lui, arbore une magnifique tenue de football ! "Il s'agit du maillot du SRD football, l'équipe de football de Saint-Dié. En ce moment, toutes les équipes vosgiennes participent à un grand tournoi dont tous les bénéfices seront reversés à une association formidable, l'ALCA, l'Association de Lutte Contre l'Aérophagie", s'enflamme-t-il.































































































































































































































































































































