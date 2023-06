La chronique de Laurent Gerra du 27 juin 2023

Elisabeth Borne a affirmé être opposée à la légalisation du cannabis. Notre ami Guillaume Durand revient sur ce débat qui passionne les Français dans son émission du jour sur Radio Classique : "Voilà c’était le concerto pour électrochocs et camisoles de Friedrich Maboul, par la chorale de l’hôpital Saint-Anne, et on parle maintenant, effectivement, de la légalisation du, comment dirais-je, cannabis, avec Martine Momolle, présidente de la FFF, la Fédération Française, de comment dirais-je, Fumette." Bonjour… : "Alors Martine Momolle, pourquoi, effectivement, vous défendez le, comment dirais-je, cannabis ?"

Le Vatican a publié la semaine dernière ses premières pistes de réflexion pour le "synode de la synodalité" qui aura lieu en octobre à Rome. Bonjour Pape François… : "Bonyour ! Bonyour à tous ! Au nom de la sœur Yade, dou père Calvinus et de la sœur Amandine Bigote…" Amen ! Alors pour commencer : en quoi consiste un « synode de la synodalité » ? On comprend mal… : "C’est pourtant simple : un synode de la synodalité, c’est comme un concile de la concilité… Il faut le faire, hein !" C’est vrai qu’on n’est guère plus avancé… : "Dans les grandes lignes, c’est oune grande consultation des catholiques du monde entier pour réformer l’Eglise."

Depuis qu’il sait qu’il sera reconduit la saison prochaine à RTL, notre ami Philippe Bouvard prépare déjà activement sa nouvelle chronique du dimanche matin. Bonjour Philippe Bouvard et merci d’avoir accepté de répondre à nos questions : "Bonjour, ma p’tite fille. Mais laissez-moi vous dire que de mon temps, c’étaient pas les bonnes femmes qui posaient les questions, hein ! Ces dames, elles donnaient l’heure et elles faisaient la réclame." Eh oui, tout fout le camp… Mais revenons à votre chronique dominicale. Vous avez promis d’être toujours aussi mordant avec notre époque : "Vous avouerez qu’y a de quoi mordre, hein ! Tenez, dans le journal parler, j’ai entendu qu’à Lyon, y’en a qui font l’amour avec la nature, tout nu dans leur jardin."



















































































































































































































































































































