La chronique de Laurent Gerra du 28 juin 2023

Les vacances d’été approchent à grands pas et Alain Souchon semble pressé ! "Bah oui, c’est sympa les vacances… On va à la plage, on fait un trou dans le journal et on y glisse l’œil pour mater les filles qui jouent au badminton seins nus, comme dans les films de Max Pécas", raconte-t-il.

De son côté, comme de nombreux Français, Alain Finkielkraut s'apprête lui aussi à partir en vacances et évoque le sujet du tourisme éthique dans son émission "Taisez-vous" : "abordons le sujet de façon pragmatique : où partir en vacances si l’on veut faire du tourisme éthique ? (...) si je dois partir en vacances en trottinette électrique, je vais me retrouver à faire du camping à la porte de la Chapelle", s'interroge-t-il.

Benjamin Castaldi, lui, a déjà la tête à la rentrée ! Emmanuelle et Mathilde Seigner seront sur la scène du théâtre de La Madeleine où elles incarneront Maryline Monroe et Simone Signoret dans "Bungalow 21", une pièce d’Éric-Emmanuel Schmitt sur une idée originale de Benjamin Castaldi. "J’ai déjà écrit plein de livres sur ma mamie cocue que j’ai même pas eu le temps de lire depuis que "Comme j’aime" m'a mis à la compta où je fais des devis pour les gens qui rajoute des frites sur leur pizza. Du coup, je me suis dit que l’histoire de ma mamie cocue qui poursuivait Maryline avec un rouleau à pâtisserie dans les rues de Los Angeles, ça ferait une bonne pièce de théâtre"



















































































































































































































































































































À écouter L'INTÉGRALE - Houellebecq, Souchon, Castaldi... La chronique du 28 juin 2023 00:07:36

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.