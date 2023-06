La chronique de Laurent Gerra du 26 juin 2023

En cette belle fin de mois de juin, il flotte dans l’air comme un petit air de vacances. Pourtant, certains détestent les vacances, n’est-ce pas Pierre Arditi ? : "Hein ? Quoi ? Non mais comment vous le savez ?" Vous l’avez déclaré récemment dans une interview à L’Obs : "Ah bon, si c’est dans L’Obs, ça va, c’est encore un peu de gauche, même s’ils font de la pub pour des bagnoles électriques à 80 000 balles. Non mais au s’cours, j’ai mal à ma gauche ! Ma gauche a mal ! Bon, qu’est-ce que vous voulez savoir, au juste, parce que moi, j’ai du boulot."

On l’a entendu l’autre jour sur RTL, à cause du désert médical, certains français, faute de rendez-vous possible, consultent… des vétérinaires ! : "Bouducon !" Bonjour Jean Lassalle… : "Mes chers compatriotes, de France, d’Outre-Mer et de la Lune, si vous venez chez moi dans les Pyrénées, vous serez bien soignés…" Votre région n’est pas désertée par les médecins ? : "Si… Le dernier ophtalmologue de la vallée d’Aspe vient de nous quitter à l’âge de 107 ans… Il a travaillé jusqu’au bout… Mais le pauvre, il avait du mal avec l’application Doctolib… Faut dire : notre ophtalmo était aveugle."

Durant l'été, les sites touristiques français devraient connaître de nouveaux records de fréquentation. Au point que le gouvernement vient de lancer un plan pour lutter contre le surtourisme. Nous avons en ligne un maire sans étiquette apparenté Zemmour. Bonjour Jacky Chiasson : "Fouya ! Elle a même pas dit aux gens que je suis le maire de la Fistinière ! Monsieur Praud, il est quand même plus professionnel ! Il est pas là ?" Rassurez-vous, Jacky Chiasson, ça va bien se passer. Vous aussi, vous vous sentez concerné par le surtourisme ? : "Et pourquoi pas qu'on y serait pas concernés, nous aussi ? Y'a pas qu'les châteaux d'la Loire et l'Mont Saint-Michel en France ! Nous aussi, à La Fistinière, on a des monuments. Le dongeon de la Fistinière, vous connaissez, tout de même ?"























































































































































































































































































