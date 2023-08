La chronique de Laurent Gerra du 30 août 2023

En ce mercredi 30 août, le président Emmanuel Macron reçoit tous les chefs de partis représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Laurent Gerra nous propose d'entendre la préparation de cette réception en nous faisant écouter un épisode de "Amour, Gloire Elysée". Le président est impatient de l'arrivée de ses invités, mais sa femme lui remet vite la réalité en face des yeux. Elle lui rappelle que Mckinsey ne sont pas conviés pas car "ils volent toutes ses poupées à chaque fois qu'il viennent". Emmanuel Macron ne cesse de tourner autour de Brigitte, ce qui peut vite provoquer un accident : "Attention Emmanuel, arrête de me pousser, tu vas me déplacer une hanche", la prévient-elle.

Pendant ce temps, le groupe TF1 fait la promotion de sa nouvelle série : "un gars, une fille, au pluriel". Pour la présenter, RTL passe à l'antenne la bande annonce où l'on entend notamment JoeyStarr l'un des comédiens principaux. Sa conversation avec "Chouchou" est rythmée d'insultes et de mauvaise humeur. "Loulou" ne comprend toujours rien aux femmes ... "Vous êtes jamais contentes ! On vous offre un truc et parce qu'on vous l'offre dans la gueule vous vous vexez quoi ! J'aurais dû enlever le pot ! Nique sa mère la réinsertion !".

France Télévision propose également une reprise. Jeudi 31 août, une édition spéciale du Grand Échiquier consacré à l’Arménie sera coanimée par Claire Chazal et André Manoukian. Ce dernier est venu nous annoncer les invités. "Patrick Fiori aussi, il est d’origine arménienne, son vrai nom, c’est Patrick Chouchayan. C’est authentique. Et Hélène Segara, aussi. Puis aussi plein d’autres invités comme Laurent Voulzian, Clara Lucianian, M Pokorian, Aya Nakamourian et Grand Corps Malade".

Dans cette chronique du 29 août 2023, Laurent Gerra a également imité Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin.































































































































































































































































































































À écouter L'INTÉGRALE - Mélenchon, Macron, JoeyStarr... La chronique du 30 août 2023 00:08:16

Imitations cultes, archives ou encore nombreux best of, retrouvez tous les jours les chroniques de Laurent Gerra sur l'antenne de RTL et en podcast sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes préférées.