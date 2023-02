"Nouvelle Star" : quand André Manoukian révèle les dessous du casting de Christophe Willem

Christophe Willem était invité de l'émission On n'est pas couché, samedi 4 novembre 2017

C'est une anecdote méconnue qui aurait pu coûter sa carrière à Christophe Willem. Révélé en 2006 dans le célèbre télé-crochet de M6, Nouvelle-Star, le vainqueur de la 4e édition n'aurait initialement jamais dû faire partie du casting principal.

C'est ce qu'a révélé André Manoukian sur RTL le 17 février dernier. Il révèle que l'homme aux plus d'un million d'albums vendus avait été casté par le producteur pour figurer dans la rubrique... casserole de la Nouvelle Star. "Quand on a choisi Christophe Willem à Toulouse, il vient devant nous, il chante. On est tous extasiés devant lui, alors qu'il était envoyé comme une casserole par le producteur", explique-t-il.

Un choix fait par le jury de l'époque que le producteur n'a pas compris : "Il est descendu pour nous dire 'vous avez décidé de me faire chier aujourd'hui", assure André Manoukian avant de préciser que c'est en raison du look de Christophe Willem à l'époque qu'il figurait dans cette catégorie.

"Il a été envoyé comme une casserole, parce qu'il avait un look dont Marianne s'est moquée tout de suite. Cela veut dire que parfois, à la télévision, les producteurs ont tendance à privilégier le regard par rapport à l'oreille."



