La chronique de Laurent Gerra du 29 août 2023

Ce mardi 29 août 2023, Michel Drucker invité exceptionnel de la matinale de RTL, est resté aux côtés de Laurent Gerra pour sa chronique habituelle. En apprenant la nouvelle, Gérard Depardieu a aussitôt sauté sur son scooter pour venir à la rencontre du célèbre animateur, et distribuer quelques conseils culinaires. Pour lui, Michel Drucker ne doit plus manger de crudités et demande à Cyril Lignac de lui préparer un "régime grosseur". "Il lui faut de la mayo ! Mais de la vraie ! 17 œufs et 25 litres d'huile !", exige Gérard Depardieu. Pour le plat, il prévoir de la viande, assez originale... "Une côte d'éléphant, ça se bouffe l'éléphant ! Accompagnée de pommes de terre et de ketchup ! Il faut toujours un peu de sucre !". L'acteur a même prévu le dessert. "Un bol de crème anglaise, à la paille que tu vas la boire mon Michel. Tout ça servit avec du vin de trottoir et du pain, beaucoup de pain".

De son côté, François Hollande est revenu de vacances à Palavas-Les-Flots ! L'ancien président a parcouru les réseaux pendant l'été. "J'aime Palavas-Les-Flots. C'est un endroit simple, pour l'influenceur simple que je suis". Il en profite pour alerter sa communauté Tiktok sur les attrapes touristes. "J’ai vu des restaurants chers, c’est une horreur. Alors qu’il y a, si l’on cherche bien, des petits bouis-bouis, où l’on vous sert des soles meunières, accompagnées d’un peu de caviar, tout ça servi avec un modeste Petrus 82, pour seulement 1.475 € par personne", précise François Hollande dans la voix de Laurent Gerra.

Pendant que certains étaient en vacances, d'autres écrivaient leurs livres, comme Nicolas Sarkozy. Dans Le temps des combats, l'ancien président s'en prend à la classe politique, et notamment à François Bayrou. Laurent Gerra a laissé la parole au politicien pour répondre aux "attaques" de Nicolas Sarkozy. "Avec mon MODEM, je pèse à l’Assemblée grâce à mes nombreux députés populaires, influents et médiatiques, comme Frédérique Tuffnell, Nicolas Turquois ou Jean-Luc Lagleize !", annonce-t-il. L'ancien président reproche à l'ex-ministre de n'avoir laissé son nom à aucune réforme. "En tant que maire de Pau, je suis l’auteur de la fameuse réforme des ronds-points fleuris qui enjolive notre ville, en témoigne le magnifique portrait floral de Maïté qui orne l’entrée de Pau", répond François Bayrou.

Dans cette chronique du 29 août 2023, Laurent Gerra a également imité Benjamin Castaldi.































































































































































































































































































































À écouter L'INTÉGRALE - Hollande, Bayrou, Depardieu... La chronique du 29 août 2023 00:09:46

Imitations cultes, archives ou encore nombreux best of, retrouvez tous les jours les chroniques de Laurent Gerra sur l'antenne de RTL et en podcast sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes préférées.