La chronique de Laurent Gerra du 20 mars

Ah, je crois que nous avons la visite surprise de Bernard-Henri Lévy, ce matin. Que faites-vous à RTL, Bernard-Henri Lévy ? : " Je viens vous prévenir qu’en France, c’est la guerre. Vendredi soir, j’avais organisé un dîner au Crillon place de la Concorde pour soutenir l’Ukraine, nous n’avons pas pu entrer, il y avait des barricades et des feux de bois." C’est vrai nous avons tous vu ces images: "Et samedi, aux Halles, ils ont tout pillé. Il ne reste plus une seule chaussure de sport, ni casquette, ni survêtement. Mais par miracle aucune librairie n’a été dévalisée. Et il y a des détritus partout. C’est la guerre."

L’annonce de l’utilisation de l’article 49-3 pour faire voter la réforme des retraites a fragilisé la Première ministre Élisabeth Borne qui se retrouve très isolée politiquement et personnellement. Le Président Macron l’aurait-il abandonnée ?

Il pleut sur Nantes Barbara. : "Qui est là ? J’avais demandé qu’on me laisse pleurer en écoutant l’intégrale Barbara." Jade imitant Elisabeth Borne. : "C’est Manu, le Président de la République ! Je viens voir comment vous allez. Vous répondez plus à mes émojis super LOL, je suis inquiet. " Laurent Gerra imitant le président. : "C’est gentil de prendre de mes nouvelles, Monsieur le Président. En ce moment, je me sens bien seule.

Je suis celle qu'on ne voit pas

Je suis celle qu'on n'entend pas

Je suis cachée au bord des larmes

Je suis la reine des drames"

"Bonzour !" Bonjour Pascal Praud ! De quoi allez-vous nous parler aujourd’hui dans RTL Midi ? : "Et bien je parlerai de la grève des éboueurs qui a eu lieu la semaine dernière à Paris. En accélérant la prolifération des rats, elle a imposé un nouveau mot dans la parole publique : le surmulot. " En effet, c’est ainsi que la majorité des médias appellent désormais le rat, dont le synonyme « surmulot » est jugé moins péjoratif pour l’animal… : " Va-t-il falloir tout réécrire ? Le rat des villes et le rat des champs vont-ils devenir le surmulot des villes et le surmulot des champs ? Le dessin animé Ratatouille va-t-il devenir Surmulotatouille ? Je pose la question au 32-10, mais aussi à mon invité du jour, le truculent Daniel Guichard ! "





