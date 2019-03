La chronique de Laurent Gerra du 26 mars 2019

publié le 26/03/2019 à 10:04

Laurent Gerra a commencé par imité le chef de l'État Emmanuel Macron, qui a reçu la visite du président chinois. Xi Jinping qui a vu dans le mouvement des "gilets jaunes" un hommage à la Chine. "Ah mais non, Président Xi Jinping, ce sont mes zilets jaunes", dit le président français. "Tous les samedis, ils me réclament des trucs et pis y en a qui font brûler des restos quand le café est trop cher !"



L'ancien président François Hollande, de son côté, se réjouit des mésaventures du gouvernement. "Je serais pas étonné que ça tourne au vinaigre. Va y avoir du rififi au palais du Luxembourg. Le petit Macron, il a pas l’air comme ça, mais c’est un teigneux. Le problème, c’est que face à Larcher, il a aucune chance. Poids coq contre poids lourd, le combat est plié d’avance", prédit-il.

Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France Insoumise, s'indigne de la présence de l'armée lors de l'acte 19 des "gilets jaunes". "Mais vas-y : envoie-moi tes soldats à la solde du pouvoir facho-macroniste ! Le bruit des bottes ne me fera pas taire !"

Et Jean Lassalle est scandalisé que l'on puisse l'accuser de sexisme. "C’est mon honneur qui est en jeu. Voilà pourquoi j’ai décidé dans le studio de RTL de faire témoigner des dames qui vont vous dire à quel point je suis un défenseur de la cause des femmes".