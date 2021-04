La chronique de Laurent Gerra du 26 avril 2021

publié le 26/04/2021 à 09:57

Selon de nombreux sondages, la popularité du Premier ministre est en berne. Le locataire de Matignon ne ménage pourtant pas ses efforts pour essayer de gérer la crise sanitaire. "Ne vous fiez pas aux enquêtes de l’IFLOP ou de la SAFRES, assure Jean Castex imité par Laurent Gerra. Je suis très populaire, très populaire. On m’écrit de partout. Pas plus tard que la semaine dernière, on m’a même envoyé des cadeaux olé, olé, à Matignon, à Matignon !"

Jack Lang a ouvert les archives de ses courriers à l’époque où il était ministre de la Culture de François Mitterrand. Le journaliste Frédéric Martel en a fait un livre qui vient de sortir. "Vous avez oublié de citer le titre de mon livre : Jack Lang, une révolution culturelle… Je suis le Danton de la culture, le Lénine des vernissages, le Che Guevara des p’tits fours et du champagne", s'est exprimé l'ancien ministre par la voix de l'humoriste.

Fort des bonnes audiences de son émission L’heure des pros sur CNEWS, Pascal Praud continue de peaufiner son nouveau format d’émission qu’il a intitulé L’heure des crocs. En voici un nouvel extrait : "Bonzour à tous et bienvenue dans L’Heure des crocs, l’émission qui a une dent contre la bien-pensance et plante ses crocs dans les fesses molles du politiquement correct".