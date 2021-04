Le meilleur de Laurent Gerra avec Philippe de Villiers et Fabrice Luchini

publié le 25/04/2021 à 09:52

Philippe de Villiers répond au projet de constructions d'éoliennes à proximité du Puy-du-Fou : "Silence fille de radio ! Je sonne l'olifant car le temps est venu de partir en guerre contre les écolos fanatiques de l'éolienne. Bourgeois, Saint-Denis !". Ils "ont scellé un édit qui contraint le préfet de Vendée à autoriser la construction de ces abominations métalliques", déplore l’ancien ministre.

Fabrice Luchini rappelle de son côté les mots de Victor Hugo, célèbre poète et dramaturge du XIXe siècle. "Victor Hugo a dit : 'Le plus grand ennui, c'est d'exister sans vivre' et c'est un peu ce qu'il nous arrive en ce moment, non ?", s'interroge le comédien.



"L'ennui ou le pourrissement de l'attente", lance Fabrice Luchini, résigné aux consignes sanitaires. Pour s'occuper, l'acteur confie lire "Libé" car "même quand toutes les salles de spectacle sont fermées, ils te dénichent des spectacles de danse à voir en ligne !".