La chronique de Laurent Gerra du lundi 22 février 2021

publié le 22/02/2021 à 10:15

Ce lundi matin, le ministre de la Santé Olivier Véran est passé par le studio de RTL pour faire un point sur la pandémie et l'évolution des différents variants. "On peut légitimement s’interroger, explique-t-il, sur la contagiosité des variants anglais, sud-africain, brésilien, guatémaltèque, ukrainien, ougandais, ouzbek, martiniquais, auvergnat, niçois, bisontin..."

"Peut-être que ces variants ne sont pas spécialement contagieux, ajoute-t-il. Mais (oui car avec moi, il y a toujours un mais) un variant extrêmement contagieux risque d’apparaitre sur notre territoire. Il vient du pays des Bisounours... Un pays où l’on croit que tout va toujours bien. Ce variant est très virulent. Si vous l’attrapez, vous aurez le sourire toute votre vie !"

"On aura beau vous mettre la tronche de croque-mort de Jérôme Salomon chaque soir à la télé, rien n’y fera, vous enlèverez votre masque, vous irez embrasser papi et mamie dans la cuisine, en dansant sur un air de la compagnie créole, c’est affreux !"

Pour lutter contre ce variant particulier, Olivier Véran "ne vois malheureusement qu’une solution…" : "Reconfiner chaque Français chez lui et lui faire écouter en boucle la reprise de Ne me quitte pas de Brel par Yseult et Camélia Jordana… Croyez-moi, avec ça, les Français vont rapidement perdre le sourire et se suicider. Ainsi on aura vaincu le Covid et réduit le trou de la sécu. En attendant, protégez-vous !".