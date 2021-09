La chronique de Laurent Gerra du lundi 20 septembre

Les journées du patrimoine ont eu lieu ce week-end. Parmi les monuments les plus demandés, comme chaque année, l’Élysée où se trouve le couple présidentiel. Le président n'arrive pas à se concentrer alors que sa femme Brigitte passe l'aspirateur. "Je suis en train de relire le plan que j’ai commandé au gouvernement, ça s’appelle « bâtir la France de 2030 » !", lance-t-il. Brigitte Macron lui rétorque : "oui ben avant de bâtir la France de 2030, il faut faire le ménage à l’Elysée avant demain… Avec tes journées du patrimoine, c’est le bazar, ici !".



En parlant de culture, Jack Lang a voulu réagir à l'emballage de l'Arc-de-Triomphe par Christo. Pris dans une envolée lyrique, il s'exclame : "Emballer l’Arc-de-Triomphe, c’est un peu comme offrir une nuisette sexy et des talons de 15 à la ménagère : subitement on la trouve de nouveau excitante et jolie. Grâce à Christo, les parisiens ont de nouveau envie de faire l’amour à l’Arc-de-Triomphe".

Enfin, Pascal Praud a lui aussi voulu commenter l'œuvre de Christo. "Le fait d’avoir emballé l’Arc-de-Triomphe avec du papier hygiénique fait-il de l’œuvre de Christo une œuvre à chier ? Réagissez au 32-10", lui a fait dire Laurent Gerra.