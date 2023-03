La chronique de Laurent Gerra du jeudi 16 mars

Giorgia Meloni que certains considèrent comme néo-fasciste a été mise en cause dans la mort de 69 migrants au large des côtes italiennes. Notre ami Jean-Michel Aphatie, « grand timonier du journalisme qui dénonce », a décidé de recevoir la première ministre italienne dans son émission « Et Aphatie et patata »… : "Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue dans « Et Aphatie et patata », l’entretien sans concession, sans langue de bois et sans bla bla où, fort de ma carte de presse en bêton armé, je mets sur le grill mes invités appelés, ou devrais-je dire : sommés, à répondre à mes questions aussi pertinentes que dérangeantes… Ce matin, je reçois celle par qui le scandale arrive, la première ministre ritale Giorgia Meloni, incarnation du diable pour certains, madone pour d’autres… Giorgia Meloni, ma première question sera simple et sans détour… Veuillez y répondre sans forfanterie et sans les mains… on vous connait les italiens... Giorgia Meloni êtes-vous la petite-fille, spirituelle de Benito Mussolini ?"

La mairie écologiste de Bordeaux vient d’adopter une charte de 23 points visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes dans les musées. On en parle avec l’ancien maire de Bordeaux, bonjour Alain Juppé. : "Bonjour… Sniff… C’est horrible putain, quand est-ce qu’ils vont s’arrêter ?" Qu’est-ce qu’il y a, elle vous attriste, cette charte ? : "Mais oui ! Ils vont trop loin ! Ils ont déjà instauré l’écriture inclusive dans les communications municipales, le contenu scolaire dégenré, les journées du matrimoine, les rues aux noms d’hommes changées en rues aux noms de femmes… Heureusement que je vis à Paris sinon ils m’auraient renommé Alain Jupette !"



Bonjour Patrick Sébastien ! Quel bon vent vous amène ? : "Le vent de la poésie. Parce que je sais pas si t’es au courant, mais en ce moment, c’est le printemps de la poésie." En effet, il a commencé ce weekend et se tiendra jusqu’au 27 mars à l’initiative du ministère de la culture. Mais je ne vous savais pas amateur de poésie… : "Tu rigoles ! J’ai quasiment appris à lire avec les poètes. Popol Eluard, Joachim du Belleraie, Jean de la femme Fontaine, éjac Prévert… Je les aime tous ! Mais mon préféré c’est Théophile Gauthier. Parce qu’avec Théophile, on s’enfile, mais avec Théodule, on s’enc…"





L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info