La chronique de Laurent Gerra du 23 mai 2023

"Aux voleurs !" Bonjour Marine Le Pen… Que se passe-t-il ? : "J’ai été spoliée, madame !" C’est-à-dire ? : "Messieurs Ciotti, Marleix et Retailleau m’ont piqué toutes mes idées dans leur loi sur l’immigration…" C’est vrai que les républicains ont fait une proposition de loi que vous avez qualifiée de copié-collé avec votre projet… : "Ils font tout comme moi… Vous allez voir que d’ici un mois, Bruno Retailleau aura ouvert un élevage de chats, Olivier Marleix mettra des talons hauts et Éric Ciotti sera devenu blonde !"

Gérald Darmanin a maintenu ses attaques contre la première ministre italienne d’extrême droite, incapable, selon lui, de gérer les problèmes migratoires. Giorgia Meloni était justement l’invitée de notre ami Guillaume Durand sur Radio Classique : "Voilà, c’était un extrait de la symphonie pour, comment dirai-je, poêles à frire et rouleaux de scotch de l’orchestre national du BHV… Ce matin, je reçois la première ministre transalpine, de cheval bien sûr, Giorgia Meloni, bonjour, comment dirai-je, madame…"

Meloni : "Buongiorno monsieur Durand… Ma che bello avec votre chapeau de paille, votre blazer napoletano et votre pantalon rosa !" : "Voilà alors bien sûr comme Roland, comment dirai-je, Garros a commencé, j’ai mis une tenue de circonstance… Revenons plutôt, madame Meloni, aux critiques de Gérald, comment dirai-je, Darmanin…"

Télévision : selon nos informations, confirmées par Isabelle Morini-Bosc, le commissaire Maigret sera très bientôt de retour sur nos petits écrans. Cette fois, ce sera au tour de notre ami Enrico Macias d’incarner le célèbre policier taciturne. Découvrons vite la bande annonce de cet événement télévisuel. Après Jean Gabin, Pierre Richard et Bruno Kremer, Enrico Macias est : le commissaire Maighrébin : "Ma parôle, cinq sur moi, j’ai bien travaillé aujourd’hui! Y m’reste plus qu’à remplir encore un peu d’paperasse administrative au 36 Quai des Fèves et je s’rai rentré pour 8 heures à la maison où c’est qu’M’mame Maighrébin elle m’a préparé un bon tajine au pigeon de Paris. Encore une enquête du commissaire Maighrébin que j’ai rondement menée."











































































À écouter L'INTÉGRALE - Le Pen, Durand, Macias... La chronique du 23 mai 2023 00:09:03

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.



