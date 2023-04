La chronique de Laurent Gerra du 18 avril 2023

Hier soir, dans son allocution télévisée, le Président Macron a tenté de tourner la page de la réforme des retraites et d’apaiser le ressentiment des Français. Bonjour Dominique Strauss Kahn : " Bonjour, Miss jade… How are you ?…Mmmmh…ça faisait longtemps…trop longtemps… hmmfff… Depuis des années, je vais, je viens et je me retiens et là, tout-à-coup, j’ai pris tout le monde par surprise. C’est bon de prendre par surprise…" C’est vrai que la semaine dernière vous avez surpris tout le monde en critiquant publiquement Emmanuel Macron sur la réforme des retraites. Et vous avez regardé le Président, hier soir ? : "J’ai regardé Emmanuel Macron, en peignoir, avec une collaboratrice...hmmfff..en direct sur la chaîne d’information transformiste."



Conséquence des politiques fiscales et énergétiques, la France manquera d’au moins 4 millions de logements à l’horizon 2030. C’est un véritable krach de l’immobilier qui risque de se produire. Nous en parlons avec notre spécialiste économique François Lenglet… Bonjour François… : "Bonjour Jade… Est-ce que par hasard, vous pourriez m’accueillir chez vous pour une trentaine d’années ? Je suis bien élevé et très propre, comme votre chien Bibi… Mais moi en plus, je ne perds pas mes poils, je n’en ai plus." Ecoutez, ça risque d’être difficile, Bibi n’aime pas la concurrence… Mais pourquoi vouloir vivre chez moi ? : "Le krach immobilier, vous venez d’en parler ! D’ici 15 ans, on ne pourra plus se loger alors je préfère prendre les devants. Peut-être qu’Amandine Bégot peut m’accueillir. J’ai entendu dire qu’elle avait un 850 mètres carrés de 15 pièces dont 4 étaient entièrement consacrées à son dressing. Peut-être que je peux installer un lit de camp entre ses pulls en cachemire Zadig & Voltaire et ses escarpins Louboutin ?"

C’est aujourd’hui la journée internationale des monuments de l’UNESCO. Pour en parler, nous recevons un fidèle défenseur du patrimoine. Bonjour Stéphane Bern : "Bonjour mademoiselle Jade, et merci de m’inviter pour tirer la sonnette d’alarme." La sonnette d’alarme ? Pourquoi ? Nos monuments sont menacés ? : "Absolument. Je tiens de source sûre que la direction des monuments hystériques pilotée par Anne Hidalgo est sur le point de rebaptiser les grands monuments parisiens pour les rendre plus conformes à notre époque."

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info