Immobilier : les conseils de Stéphane Plaza pour aménager une chambre d'enfant

Pour aménager une chambre d'enfant, le conseil est de créer un univers poétique, qui apportera douceur et rêverie et stimulera l'imaginaire de votre enfant. Pour notre enfant, on est prêt à tout pour le gâter, mais attention à ne pas trop encombrer sa chambre de jouets, de mobilier, de décoration, car il aura besoin d'espace pour jouer et travailler. Cet espace doit être aéré. Laissez le choisir peut-être un ou deux éléments de décoration comme le bureau ou quelques posters.

Que cela soit pour un nouveau-né ou un enfant, choisissez des couleurs neutres, pastel, douces, qui favorisent l'éveil, la détente, l'apaisement. Répercutez les couleurs plus vives comme le rouge, l'orange, sur le choix d'un lit coloré, d'un linge de lit, d'un adhésif mural, mais jamais sur un pan de mur dans sa totalité. La chambre de votre enfant doit être gaie, avec des couleurs qui génèrent du charme.

L'aménagement d'une chambre d'enfant est particulière car des activités doivent y être pratiquées et être délimitées. Généralement, on suggère d'organiser l'espace en trois zones : une réservée pour le couchage, une autre au travail et la dernière au jeu. Chaque zone doit posséder son mobilier dédié, un lit, une table de chevet d'un côté, une armoire et un bureau de travail de l'autre côté et au milieu, son espace de jeu. En fonction de la grandeur de la chambre, évidemment, votre enfant a besoin de s'amuser et de jouer librement sans que vous craignez le danger. Pour cela, équipez la pièce d'un revêtement de sol confortable et facile à laver.

Les petits gestes pour garantir la sécurité

Pour apporter ces effets de douceur et éviter les éventuels bobos, optez pour du mobilier à forme arrondie. Effet cocooning garanti avec une bibliothèque circulaire, une petite table ronde, un lit aux angles arrondis. Pensez aussi que votre enfant va grandir et qu'il est préférable de choisir du mobilier évolutif que vous pourrez encore utiliser afin d'éviter un surcoût.

Évitez les prises de courant au ras du sol. Généralement, elles doivent se situer à 1,50 mètre du sol. Si ce n'est pas possible, achetez un cache prise et installez-le à chaque endroit où votre enfant est susceptible d'aller jouer. Attention aux moquettes susceptibles de causer des allergies, même si de nombreuses enseignes ont fait des efforts pour lutter contre les acariens. Un bon entretien reste primordial en passant régulièrement l'aspirateur.

