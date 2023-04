A l'occasion de la sortie du film La vie pour de vrai, le 19 avril prochain, Dany Boon et Kad Merad étaient les invités exceptionnels de la matinale de RTL ce jeudi 13 avril 2023. Et bien entendu, ils ont assisté à la nouvelle chronique de Laurent Gerra en compagnie de Mademoiselle Jade, et y ont même participé !



Et c'est Patrick Sébastien, dans la voix de Laurent Gerra, qui a accueilli les deux acteurs : "Saluuuuut ! (...) J’ai vu La vie pour de vrai, j’ai adoré l’idée... L’histoire d’un mec qui a passé toute sa vie dans un Club Med et qui découvre le monde du dehors à cinquante ans, c’est génial ! D’ailleurs ça m’a donné une idée de film qui pourrait s’appeler "Le vit pour de vrai", raconte-t-il. L’histoire d’un mec qui a passé toute sa vie au Cap d’Agde, et qui, comme Dany Boon, monte à Paris pour la première fois à 50 balais la zigounette à l’air. Ça t’intéresse mon Dany Boon ?"



Pascal Praud s'est lui aussi invité à la fête pour donner le menu de son émission Les Auditeurs ont la parole. "Bonzouur… Vous savez que cette émission est objective et équilibrée. Je poserai donc cette question aux auditeurs : Emmanuel Macron est-il nul, archi nul ou totalement nul ?" Dany Boon, lui, s'improvise alors auditeur, du nom de John-Kévin, depuis Roubaix…



Et impossible de terminer cette chronique sans la venue de Jean-Baptiste Guégan. Kad Merad est d'ailleurs interloqué par la ressemblance avec un certain... Johnny Hallyday ! "C’est vrai que vous avez vraiment la voix de Johnny, Jean-Baptiste", dit l'acteur. "Ah bon ? Vous trouvez ?... Mais moi j’y comprends rien du tout à votre histoire de Jean-Michel qui change tout le temps de nom quand il chante", débute Jean-Baptiste Guégan, en référence à la célèbre compilation humoristique des Jean-Michel par Kad Merad.

