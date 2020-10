La chronique de Laurent Gerra du 9 octobre 2020

publié le 09/10/2020 à 10:50

Habitué des montées à la capitale, José Bové est de passage en ce début d’automne à Paris pour une raison précise. "Je suis venu de mon Larzac pour participer à la Fashion Week", explique-t-il imité par Laurent Gerra. S’il n’est ni styliste ni créateur, José Bové se dit "permaculteur écolo". "On vit au rythme de la nature pour protéger l’écosystème. On prend des douches quand il pleut et on fabrique des objets en crottes de biques séchées", explique l’ex-élu par la voix de Laurent Gerra.

"On a beau être permaculteur, on en reste pas moins coquet (…) Voici une robe en poils de Jeannine. Jeannine, c’est la doyenne de notre communauté au Larzac", présente José Bové imité par l’humoriste.

Laurent Gerra propose aussi une compilation exceptionnelle et inédite des plus grands titres de la chanson française, reprise en duo par Valéry Giscard d’Estaing et Jeanne Calment.