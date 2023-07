Madonna : convalescente, la star donne de ses nouvelles après son hospitalisation

FOCUS - Madonna : le parcours de la plus grande star féminine de la pop ! (partie 1)

Madonna s'est livrée dans un long message posté sur ses réseaux sociaux ce dimanche 30 juillet. La chanteuse âgée de 64 ans avait été admise en urgence à l'hôpital fin juin à la suite d'une grave infection. "L'amour de ma famille et de mes amis est le meilleur remède", commence la pop star. Sur Instagram, Madonna a longuement remercié ses enfants pour leur soutien durant cette épreuve : "J'ai vu un côté d'eux que je n'avais jamais vu auparavant", admet-elle sous un cliché avec son fils David et un autre avec sa fille Lourdes. "Cela fait toute la différence. Tout comme l'amour et le soutien de mes amis."

Sur une troisième photo, la star pose fièrement avec un présent offert par son manager : "J'ai sangloté en ouvrant ce cadeau, car j'ai réalisé la chance que j'ai d'être en vie", avoue la chanteuse.

Un cadeau symbolique

Dans un cadre, on peut apercevoir un polaroid pris par Andy Warhol. Sur le cliché se trouve l'artiste américain Keith Haring, portant une veste à l'effigie de Michael Jackson. "J'ai de la chance d'avoir connu ces personnes et tant d'autres qui sont également disparues", a-t-elle confié.

"Merci à tous mes anges qui m'ont protégé et m'ont permis de rester pour finir mon travail", conclut la reine de la pop. Peu de temps après son hospitalisation, Madonna avait déjà rassuré ses fans et indiqué qu'elle souhaitait reprendre sa tournée européenne aux dates prévues.