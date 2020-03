La chronique de Laurent Gerra du 11 mars

publié le 11/03/2020 à 18:54

Le coronavirus n’épargne aucune région de France : accueillons celui qui les connait le mieux : Jean-Pierre Pernaut. "On tousse et on mouche dans toutes les régions : dans nos terroirs bien français, on s’organise pour lutter contre cette maladie, made in China. Prenons la direction de Grolledégeu où lorsqu’un cas est détecté on l’envoie chez Bernard, le fromager du village. Il est équipé : il lui suffit de placer la spécialité fromagère locale sous le nez du patient qui dans un éternuement expulse le virus, virus qui lui-même ne résiste pas à l’odeur et retourne dans les plus brefs délais en Chine".

Fabrice Luchini nous a rejoint pour parler d'un tout autre sujet : le Gender Neutral. "Ce que j’ai là avec moi, c’est du très lourd : la mode Gender neutral, c’est pas une mode unisexe, c’est du zéro sexe, c’est neutre ! C’est un type qui se révolte contre de l’hétéronorme en se déguisant en cowboy mais couleur fuchsia ou une fille qui résiste à la masculinité toxique en portant une combinaison non binaire qui masque ses formes".