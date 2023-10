VIDÉO - Les Grosses Têtes : les histoires drôles de Jean-Marie Bigard et AZ

Découvrez les Grosses Têtes du vendredi 6 octobre 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête championne de France de triple saut et très loin d’être une triple sotte : Rachel Khan. Une Grosse Tête dont le nouveau livre Penis Horribilis n’est pas du tout dur à trouver : Marcela Iacub.

Une Grosse Tête qu’il est plus facile, actuellement, de voir au cinéma dans Les secrets de la princesse de Cadignan que dans les gradins d’un match de rugby : Arielle Dombasle. Une Grosse Tête qui est l’homme le plus rapide du monde pour épeler son nom : AZ.

Une Grosse Tête qui, dans un avion, comme au théâtre, aime voir les gens bien assis dans un fauteuil : JeanFi Janssens. Et enfin, une Grosse Tête dont les histoires en dessous de la ceinture sont au-dessus du lot : Jean-Marie Bigard.

