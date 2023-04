La chronique de Laurent Gerra du 25 avril 2023

Jean-Luc Mélenchon a adoubé François Ruffin. Validant une étude d’opinion, le leader de la France Insoumise explique que le député de la Somme est, je cite, prêt pour 2027 : "Et alors, ça te défrise, p’tite tête de journaliste à la solde du grand capital luxembourgeois ?!" Toujours aussi agréable… Bonjour Jean-Luc Mélenchon… : "Bonjour Jean-Luc Mélenchon… Qu’est-ce ça peut t’foutre que je dise que Saturnin, il est prêt pour 2027 ?" Rien, c’est juste que je suis étonné que vous acceptiez si facilement de laisser votre place…



Succès de librairie pour l’autobiographie de Florent Pagny : « Pagny par Florent ». En deux semaines, le livre s’est déjà écoulé à 50 000 exemplaires : "Aaaaaaaah !" Bonjour Patrick Bruel… : "En tant qu’en tant qu’en tant que chanteur mais surtout en tant qu’en tant qu’en tant qu’ami, je suis super heureux pour Florent… Mais en tant qu’en tant qu’en tant qu’écrivain, faut que j’vous l’dise, moi aussi j’vais sortir mon autobiographie chez « Moi Je édition », ça va s’appeler « Bruel par Patrick »…" C’est original comme titre… Vous savez, Patrick, si le livre de Florent Pagny a autant de succès, c’est sans doute parce que le public admire le courage et la volonté de Florent Pagny face à son cancer… : "Moi aussi j’peux l’émouvoir, le public parce qu’en tant qu’en tant qu’en tant qu’affilié à la sécurité sociale, j’peux te l’dire : moi aussi, j’suis malade… Une malade terrible contre laquelle je mène un combat vachement émouvant…"

Nous fêtons cette semaine le 10ème anniversaire du Mariage homosexuel, une réforme votée sous le quinquennat de François Hollande. Bonjour Monsieur le Président : "Bonjour et merci de rappeler que c’est moi qui l’ai voulu, le mariage pour tous qui n’a pas plu à tous." C’est vrai qu’on se souvient de la Manif pour tous et du fameux slogan : « Un papa, une maman » : "Ouiii ! Mais comme Zélinsky face à Poutine, j’ai tenu bon face à Christine Boutin et à Frigide Barjot et aujourd’hui, grâce à moi et au mariage pour tous, chaque petit Français peut avoir une tante pour tonton et un tonton pour tante. Et rrréciproquement !"

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.



