La bataille des stations balnéaires : le charme de l'authentique à Sanary-sur-Mer

Sur les bords de la mer méditerranée, Sanary-Sur-Mer offre un cadre exceptionnel avec sa plage de Portissol. Des jeunes s'amusent à sauter de la digue, on y vient se rafraichir face aux fortes chaleurs estivales. Une eau turquoise qui frôle les 30°C. Un régal pour les vacanciers comme Dominique qui vient de la région Grand Est : "On est allé se baigner ce matin, elle est très bonne, c'est très agréable".

Ce qui fait le charme de cette station balnéaire, c'est son authenticité. Malgré le million de visiteurs chaque été, Sanary a su conserver son écrin de village provençal. "Nous sommes très attachés à cela, sourit Patricia Aubert, première adjointe à la Mairie de Sanary. Même si la ville est devenue une station balnéaire renommée, nous avons su garder notre patrimoine hérité des horticulteurs et des pêcheurs".

Au-delà de l'aspect du village provençal, Sanary-sur-Mer a su garder une population importante à l'année. Contrairement à d'autres stations balnéaires, on retrouve très peu de résidences secondaires. "Tout le monde se croise, tout le monde se connait, confirme Daniel, un habitant. Si on ne voit pas quelqu'un pendant longtemps, on s'inquiète, on se demande s'il est tombé malade ou s'il est parti en vacances".

Ce sont les bateaux de pêche qui font la notoriété de Sanary-sur-Mer, les pointus. "Ils ont entre 50 et 100 ans d'âge et ils étaient utilisés par les pêcheurs d'autres fois, raconte Olivier Magnin, président de l'association des pointus de Sanary. Des propriétaires les ont ensuite rachetés pour les restaurer". Ces petits bateaux colorés tiennent leur nom de leur forme. Il y en a une centaine dans le port, deux sont classés "Monuments historiques".



De nombreuses activités !

Pour s'occuper à Sanary-sur-Mer, les pointus sont aussi de la partie. Des virées gratuites sont organisées certains week-ends de l'été pour permettre aux vacanciers de découvrir l'histoire de Sanary. Faire une randonner sur les collines derrière le port, écouter des concerts, faire de la plongée sous-marine ou de la planche à voile, le choix est vaste. Pour apprécier la beauté du paysage de la Baie de Sanary-sur-Mer, le mieux est encore de prendre de la hauteur. Pour cela, des vols en parachute ascensionnel sont proposés.

À 100 mètres de la mer, Paul, un animateur, nous fait découvrir cette attraction. Bien attaché dans un baudrier, le départ se fait assis sur le bateau. Le moteur démarre et le parachute s'élève. Au bout de quelques secondes, un spectacle époustouflant s'offre à vous. "On a la vue sur toute la baie, c'est vraiment très beau, décrit Paul. Quand on voit ça, on se dit qu'il n'y a pas mieux que Sanary". Après 10 minutes de vol, on redescend lentement. Pour Karim, c'était la première fois qu'il essayait le parachute ascensionnel : "J'ai eu un peu peur au début, mais quand on arrive en haut, c'est vraiment incroyable".



Pour manger, direction le marché

Le marché de Sanary-sur-Mer est réputé pour être l'un des meilleurs de France. Des centaines de personnes s'entassent tous les mercredis dans les ruelles et sur le port pour profiter de produits locaux. Pour l'apéritif, Jérémy tient un stand où il propose de la tapenade, des olives, de l'anchoïade, un régal pour bien lancer un repas : "Le charme de ce marché c'est le cadre et la qualité des produits. En Provence, on a la chance d'avoir des pépites dans tous les secteurs".

Karine tient son stand de fruits et légumes depuis plus de 35 ans. Elle ne jure que par des producteurs locaux pour se fournir : "Je ne me sers qu'auprès de petits producteurs, principalement en culture résonnée pour éviter le maximum de pesticides et favoriser le lien direct. Ce qui est vendu aujourd'hui a été cueilli hier !". Dans l'assiette aussi, Sanary-sur-Mer est la meilleure station balnéaire de France.