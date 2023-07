La bataille des stations balnéaires : visite de la Baule et de la côte d'Amour

La station de La Baule doit sa renommée à sa plage, l’une des plus longues d’Europe. Elle s'étend sur 9 km, un vaste espace de jeux. L'endroit idéal aussi pour se balader et faire du sport. Le kitesurf, le surf et le Stand-Up Paddle multiplient les sensations de glisse. Le charme absolu se trouve à l’arrière. La Baule les Pins, des arbres centenaires, protégés et ses villas de caractère.



Philippe, un Baulois à la retraite, aime faire découvrir sa ville aux vacanciers. Il fait partie du réseau de Greeters de la Baule. Philippe nous présente la Villa Régina, propriété de Caroline Glon. Une magnifique bâtisse du début du XXe siècle, en granit, pierres de taille et briques rouges. À l'intérieur, les 15 pièces sont décorées avec goût. Cette villa est répertoriée au "patrimoine exceptionnel" par la mairie de La Baule.