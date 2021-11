L'horoscope du vendredi 26 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2e décan, né après le 7 avril, Vénus termine sa course dans le 2e décan du Capricorne ce qui laisse penser que vous êtes content de vous, que vous avez pu atteindre l'un de vos objectifs. Même s'il s'agit de quelque chose de banal, vous en aurez des compliments. Peut-être que tout simplement vous aurez réussi à réparer un objet ou un outil... Et vous resterez plutôt modeste, vous ne fanfaronnerez pas à tout va !

Taureau

Né après le 8 mai, encore une fois vous serez dérangé par la violence qui règne à l'extérieur. Vous y êtes très sensible et la seule manière de ne pas la subir psychologiquement c'est de rester sourd à ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Ne pas vous tenir au courant de ce qu'il se passe serait une des solutions pour ne pas être affecté, mais vous ne pouvez pas non plus totalement vous isoler.

Gémeaux

1er décan, vos relations avec les autres et avec votre chéri/e semblent être harmonieuses, vous vous sentez écouté, rien ne peut vous plaire davantage. Vous avez toujours, vous et les autres décans, la crainte de " compter pour du beurre ", de ne pas être reconnu à votre juste valeur et même d'être dénigré. Peut-être qu'un parent n'a pas été très valorisant et que c'est inscrit profondément en vous.

Cancer

3e décan, né après le 16 juillet, Pluton étant activée en ce moment par Jupiter, un problème de couple, ou avec un associé, semble vous faire beaucoup douter de vous. Essayez de ne laisser personne vous faire douter de vous, de vos capacités, de vos compétences, de la qualité des sentiments que vous éprouvez. En réalité, toute personne qui vous dénigre sous prétexte de vous rendre meilleur est toxique.

Lion

La Lune est encore chez vous, 2e et 3e décan, il peut y avoir pas mal de remous aujourd'hui, mais ils ne dureront que quelques heures. Cependant, ils vous inciteront sur le moment à ne pas avoir confiance en vous, ou en quelqu'un et vous en serez mal à l'aise, et même dans certains cas (2e décan) vous éprouverez de l'inquiétude concernant votre avenir. Mais ça fait des mois qu'il est en question.

Vierge

Au lieu de tourner en rond dans votre tête parce que vous ne trouvez pas de réponse à une question, pourquoi ne pas demander son avis à l'un de vos proches, ou à quelqu'un dont vous respectez les idées et opinions ? D'où vous vient cette certitude que c'est votre problème et que vous devez le régler tout seul ? On dirait que vous vous punissez, que vous vous traitez en enfant qui a commis une faute (1er décan).

Balance

2e décan, vous commencez à en avoir marre que personne ne respecte votre besoin de calme et de tranquillité. Il est indispensable que vous ne soyez pas sans cesse sollicité par votre entourage pour des raisons parfois futiles et qui vous font perdre votre temps. Après, vous êtes obligé de vous mettre la pression pour accélérer, alors que cette denrée précieuse qu'est le temps a été gaspillée à cause de vos proches.

Scorpion

1er décan, au lieu de penser que les autres vont deviner ce dont vous avez besoin et ce que vous attendez d'eux, pourquoi ne pas le leur expliquer franchement ? D'où vient cet interdit, dont vous n'êtes pas tout à fait conscient, et qui vous empêche de dire clairement : j'ai besoin d'amour, d'attention, etc. Peut-être que l'un de vos parents n'a pas répondu à vos besoins lorsque vous étiez enfant et vous en avez été déçu ?

Sagittaire

La Lune et votre planète maîtresse, Jupiter, s'opposent dans la journée et si vous êtes du 3e décan, il y a des chances pour que vous puissiez faire la fête ce soir. A moins que vous ne prépariez votre sac pour partir en week-end. Il n'y a plus de dissonances comme hier, vous êtes donc libre comme l'air. 1er décan, vous fêtez votre anniversaire sous une conjonction Soleil/Mercure : la communication est au 1er plan cette année.

Capricorne

Nous allons nous intéresser longuement à Vénus qui se trouve actuellement dans votre 2e décan, et se montre très propice à vos rencontres et à toute forme de coup de coeur. Mais le plus important ce sera sa conjonction avec Pluton au début du mois prochain et qui durera jusqu'à la fin de l'année. Si vous êtes du 3e décan, né autour des 15, 16, 17 janvier, il se pourrait qu'une passion vous remue en profondeur.

Verseau

3e décan, vous serez plus sensible que d'habitude aux états d'âme de ceux qui vous entourent. Vous n'êtes pas toujours empathique, mais vous savez instinctivement ce dont vos proches ont besoin et ce n'est pas toujours de l'empathie ! Aujourd'hui, c'est votre expérience de vie que vous pourrez transmettre, probablement à des plus jeunes que vous. En tout cas, vous éprouverez le sentiment de votre valeur.

Poissons

Vous serez très sollicité pour des services à rendre ou pour faire un travail qui devrait être fait par d'autres. Mais vous ne saurez pas dire non, quel que soit le service qu'on vous demande. Toutefois, le week-end arrive et vous aurez peut-être quelque chose à préparer, surtout si vous avez invité des amis à dîner chez vous. Et même si c'est vous qui êtes invité, vous préparerez quelque chose pour vos hôtes.