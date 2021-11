L'horoscope du jeudi 25 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

1er décan, jusqu'à dimanche vous serez sous l'influence du Soleil et de Mercure, c'est donc le moment d'exprimer vos opinions et de convaincre vos interlocuteurs. Il semble que vous n'aurez pas de contradicteur et qu'on trouvera vos idées ingénieuses. De plus, si vous avez des contacts à établir, là aussi vous n'aurez aucune difficulté, vous tomberez sur des personnes de bonne volonté et qui seront réactives.

Taureau

La Lune est dans tous ses états aujourd'hui, opposée à Saturne, en dissonance avec Uranus, 1er et 2e décan, on ne peut pas dire que ce sera une journée où vous pourrez déjeuner en paix. Il n'y aura probablement aucun événement vraiment remuant, mais vous serez amené à penser à des situations que vous vivez depuis des mois et qui, par moments, vous chamboulent. 1e décan, vous êtes en train de tourner une page.

Gémeaux

Je vous ai parlé hier du côté positif de la conjonction Soleil/Mercure face à vous, mais il faut savoir aussi qu'il peut aussi y avoir une discussion un peu vive avec un collègue ou un partenaire. Il faudra que vous soyez dans le compromis si vous ne voulez pas que l'autre vous tourne le dos ou refuse ce que vous lui demandez. Votre façon de vous exprimer sera importante : l'autre vous répondra sur le même ton.

Cancer

2ème décan, né après le 7 juillet, Vénus est face à vous jusqu'à dimanche et en bon aspect avec Mars. Une personne vous poursuit de ses assiduités ? Ou c'est vous qui avez craqué sur une forte personnalité, quelqu'un qui semble un peu autoritaire mais qui sait ce qu'il/elle veut ? Vous avez jusqu'au 30 pour décider de ce que vous voulez faire, sachant que Vénus reviendra au même endroit en janvier-février.

Lion

Dans votre signe, la Lune ne sait plus où donner de la tête entre son opposition à Saturne, 1er décan, qui vous rappelle de mauvais souvenirs du début de l'année, et sa dissonance avec Uranus (2e décan), qui vous rappelle que rien n'est éternel, que ce soit un boulot que vous aimez ou une personne à laquelle vous tenez. 1er décan, je vous l'ai déjà dit, après le 12/12 Saturne ne vous ennuiera plus avant longtemps.

Vierge

Aujourd'hui encore vous serez nerveux, soucieux, mais c'est parce que vous vous demanderez si vous devez faire un pas en avant, vers quelqu'un qui vous plaît (2e décan), ou si vous devez attendre une sorte de feu vert, une autorisation que vous vous accorderiez à vous-même. Prenez votre temps si vous le voulez, mais pas trop tout de même ! Vous risquez de casser le léger fil qui vous relie à lui/elle.

Balance

Une autre interprétation, très positive, de la rencontre entre le Soleil et Mercure dans votre secteur 3 des échanges : vous serez très convaincant. Si vous avez quelque chose à vendre, un travail à rendre, ou encore si vous voulez faire accepter une idée, vous saurez vous y prendre. Les bons influx de Mercure, dopés par le Soleil, sont une indication d'habileté, autant verbale que manuelle, 1er décan pour le moment.

Scorpion

2e décan, né après le 8 novembre, Mars est conjointe à votre Soleil, mais en bon aspect avec Vénus. Toute votre volonté, tout votre désir, sont canalisés sur une personne qui vous plaît beaucoup. Mais attention à ne pas l'effrayer en lui envoyant une foule de textos, ou en l'appelant toutes les 5 minutes. Vous êtes peut-être trop pressé de " conclure ", et vous risquez de faire une erreur de stratégie. Ralentissez.

Sagittaire

Vous vous envolerez aujourd'hui, probablement plus en pensée qu'en réalité, vers des horizons inconnus, au-delà de toute frontière. Mais, malheureusement, la réalité reprendra rapidement ses droits et vous aurez quelque chose à faire qui vous demandera de laisser tomber les agréables images que vous aviez en tête, pour vous concentrer sur un travail qui, d'ailleurs, vous demandera plus de temps que prévu.

Capricorne

Vénus progresse dans votre 2e décan et se trouve toujours en bon aspect avec Mars, ce qui est excellent pour vos plaisirs, qu'ils soient amoureux ou d'une autre nature. Il y a probablement une situation, présente ou à venir, qui vous stimule et stimule aussi votre sensualité. Mais vous le savez, Vénus représente aussi l'argent et il se pourrait que vous envisagiez une importante acquisition dans les mois à venir.

Verseau

1er décan, il va falloir vous endurcir un peu aujourd'hui car les émotions des autres, leurs états d'âme, leurs plaintes vous casseront les pieds. Vous allez devoir trouver le moyen de ne pas être atteint, de ne pas être trop sensible. Mais, avec le bon aspect que vous recevez du Soleil et de Mercure, il se trouve qu'un ami ou une relation professionnelle saura vous changer les idées en vous parlant d'un projet.

Poissons

Vous serez sensible, 2e décan, à l'harmonie Vénus-Mars qui va durer jusqu'à la fin de la semaine. Il se peut que des liens soient en train de se créer avec quelqu'un qui était un/une amie, ou alors avec une personne qui vit à distance. Quoi qu'il en soit, vous éprouvez des sentiments d'autant plus chaleureux que la personne en question vous semble solide, sincère et qu'il ou elle peut vous apporter une stabilité.