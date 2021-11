L'horoscope du mercredi 24 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une jolie conjonction Soleil-Mercure est en place à partir d'aujourd'hui, elle occupe un secteur jupitérien, c'est-à-dire réputé chanceux. Il se pourrait que vous envisagiez un voyage qui vous plairait beaucoup, ou que vous soyez en contact avec quelqu'un à l'étranger. Mais vous pouvez aussi avoir rendez-vous avec une personne à laquelle vous attribuez de l'importance et qui semble en effet avoir une forme d'autorité.

Taureau

Vos intérêts matériels seront au premier plan avec la conjonction qui se forme entre le Soleil et Mercure, et il se peut que vous ayez des discussions de marchand de tapis à cause d'une vente. Quoi que vous ayez à vendre, il faudra parler avec quelqu'un et cette personne voudra absolument avoir raison (jusqu'au 30 pour le 1er décan). Dans un autre registre, si vous faites ce qu'il faut, vous pourriez vous réconcilier avec un proche.

Gémeaux

Face à vous, 1er décan, se tient à présent une conjonction entre le Soleil et Mercure. Elle s'installe jusqu'au 30 pour le 1er décan et peut vous valoir une offre intéressante, un accord, voire un contrat à signer. Quoi qu'il se passe, vous vous mettrez d'accord avec vos interlocuteurs parce que vous saurez vous adapter à eux. Et si vous évitez de leur demander plus qu'ils ne peuvent donner, eux aussi seront d'accord avec vous.

Cancer

Jusqu'au 30, le 1er décan recevra les influx d'une conjonction entre le Soleil et Mercure. Elle va accentuer votre volonté de bien faire, voire d'être le meilleur dans votre catégorie et vous risquez d'être un peu trop perfectionniste. En soi, ce n'est pas un problème, mais vous vous rendrez compte que c'est épuisant car vous vous fatiguerez rapidement. Vous vous énerverez aussi très facilement.

Lion

Le Soleil et Mercure vous rendent hommage, 1er décan jusqu'au 30. Vous serez certainement félicité pour la qualité de votre travail, même si vous n'êtes pas très satisfait de vous à cause de la dissonance que Saturne vous envoie encore (jusqu'au 12 décembre). Aussi, vous n'entendrez peut-être pas ces compliments, ou vous n'y croirez pas parce que vous les trouverez exagérés, trop flatteurs à votre goût.

Vierge

Vous êtes nerveux de nature, mais souvent ça ne se voit pas parce que vous vous contrôlez beaucoup. Cela dit, ça ressort la plupart du temps sous forme de troubles psychosomatiques : maux de tête, de ventre, de dos, etc... Heureusement que la conjonction du Soleil et de Mercure ne durera que jusqu'au 30, parce que justement les conséquences de votre nervosité rentrée pourraient se faire sentir.

Balance

Une bonne nouvelle ou un rendez-vous positif vous attendent, 1er décan d'ici le 30 novembre. On pourrait vous appeler aussi pour vous proposer quelque chose, que ce soit sur le plan professionnel ou amical. Vous serez sollicité d'une manière ou d'une autre, ou c'est vous qui solliciterez, mais le résultats sera le même : vous serez totalement satisfait. Les démarches, les visites seront aussi très favorisées.

Scorpion

Qu'il s'agisse de simples réflexions ou de discussions animées, il sera question d'argent avec la conjonction entre le Soleil et Mercure (1er décan, jusqu'au 30 novembre). Peut-être que vous songez à faire un achat conséquent et que vous allez beaucoup y penser, ou beaucoup en discuter avec vos proches. Attention à ne pas dépenser votre argent de manière désinvolte, pour des choses un peu inutiles !

Sagittaire

Au tour de Mercure d'entrer dans votre signe. Elle est conjointe au Soleil et le restera jusqu'au 13 décembre. Donc né avant le 13, vous fêtez votre anniversaire avec cette intéressante conjonction, propice aux relations avec les proches, avec la clientèle, et qui peut aussi vous inciter à vous exprimer davantage, verbalement ou par écrit. Certains pourraient écrire leurs mémoires ou une thèse…

Capricorne

Mercure se trouve à présent, comme le Soleil, dans votre secteur 12 et vous incite à la plus totale discrétion, au retrait et à la réflexion. C'est peut-être un travail qui vous demande de vous isoler afin de ne pas être distrait... 1er décan, vous êtes concerné jusqu'au 30 et il se peut aussi que vous ayez un petit déplacement à faire, que vous rendiez visite à l'un de vos proches qui est malade, chez lui ou à l'hôpital.

Verseau

1er décan, Mercure rejoint le Soleil en Sagittaire et va remplir votre boîte à idées. Vous en aurez presque trop et pour la plupart, elles seront très idéalistes. Essayez de prendre un peu de recul, ou d'avoir l'esprit plus critique. Il en va de même pour ce que vous allez entendre, que ce soit dans les media ou dans la bouche de vos proches : ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, il y a beaucoup de baratin (jusqu'au 30).

Poissons

Le Soleil est accompagné par Mercure à présent, il occupe un secteur clé de votre zodiaque, celui qui gère votre carrière et tous les événements importants de votre vie. Il est possible (1er décan jusqu'au 30) que vous ayez un rendez-vous que vous considérerez comme important, peut-être pour du boulot, ou alors pour régler une question administrative. Certains verront un avocat, rendront visite à un de leurs parents…