L'horoscope du mardi 23 novembre 2021

Bélier

Tout semble aller pour le mieux si vous êtes du 1er décan, mais si vous êtes du 2e, vous avez du mal à trouver un accord avec quelqu'un, peut-être un accord financier. Ou alors on vous a fait une offre et vous doutez de l'honnêteté de la personne qui vous l'a faite. Parlez-en à vos amis, ils auront des avis qui vous aideront à réfléchir. 3e décan, né après le 14 avril, il semble que vous ayez une opportunité à saisir.

Taureau

Un des points forts du Sagittaire, qui règne jusqu'au 21 décembre, c'est d'être un des signes les plus sociables et qui est à l'aise, autant avec les autres qu'avec lui-même et avec ses opinions, surtout si elles tranchent sur celles qui dominent. Essayez de faire comme lui (1er décan jusqu'au 1er décembre), cela vous aidera à vous imposer, à être plus sûr de vous, plus fort, surtout si vous avez une négociation à mener.

Gémeaux

La Tradition dit que votre signe opposé, en l'occurrence le Sagittaire, est votre complément, qu'il possède ce qui vous manque. Manquez-vous de sociabilité ? Non. Êtes-vous pessimiste ? Non. Ce qui pourrait à la rigueur vous manquer et que possède le Sagittaire, c'est d'être sûr de vous et de vos opinions ! En effet, la Tradition dit que pour les Gémeaux, c'est souvent le dernier qui a parlé qui a raison.

Cancer

La Lune passe par votre signe et s'oppose à Vénus aujourd'hui. 2e décan, ne vous étonnez pas si vous ressentez des hauts et des bas émotionnels liés à l'une de vos relations, probablement amoureuse. D'un côté vous avez envie, très envie d'aller vers lui/elle, de l'autre vous hésitez ou c'est lui/elle qui hésite à s'engager dans la voie d'une relation. Pourtant, normalement, les choses devraient avancer.

Lion

Né après le 7 août, vous êtes encore contrarié par Mars jusqu'à dimanche. Mars représentant quelqu'un de la famille qui vous énerve et, selon vous, le fait exprès. C'est peut-être vrai qu'on veut vous provoquer, mais il est aussi possible que vous exagériez et que vous prêtiez à l'autre des intentions qu'il/elle n'a pas. Toutefois, attention, surtout né en 1987, vous risquez de vous faire mal quelque part.

Vierge

Si le 1e décan est un peu déstabilisé, sachez que cela ne va pas durer 107 ans. Et ça boume pour le 2e décan grâce aux bons influx de Vénus et Mars. Né autour du 8 septembre, vous faites quelque chose en ce moment qui vous apporte beaucoup de plaisir, qu'il s'agisse d'un travail ou de votre relation avec vos enfants. Si jamais l'un de vos proches est de mauvais poil, faites-le ou la parler de ce qui ne va pas.

Balance

Ça va continuer à aller très bien pour le 1er décan, surtout dans le domaine des échanges. Pour le 2e décan, il y a un petit problème à régler : l'un de vos enfants, ou un parent, pourrait vous casser les pieds avec une histoire d'argent. Ne vous débarrassez pas de la question en donnant de l'argent mais plutôt en mettant la personne face à ses comportements avec l'argent. Mais pas sûr que ça lui soit utile !

Scorpion

Si vous êtes né après le 7 novembre, Mars est conjointe à votre Soleil jusqu'à dimanche et votre nature combative est sollicitée. Il faut vous battre pour quelque chose, ou contre, bref il faut vous défendre et cela peut être de quelqu'un ou d'un virus (gastro, rhume, inflammation). En revanche, né début novembre, le passé se manifeste de manière désagréable, une situation datant de 6, 7 ans, voire 14 ou 21 ans se répète.

Sagittaire

1er décan, c'est donc votre anniversaire. Revenu là où il se tenait le jour de votre naissance, le Soleil accentue votre enthousiasme, votre optimisme et votre amour de la vie, qui ne se dément jamais. Sauf dans les moments où vous êtes déprimé, bien sûr, mais ils sont rares. Votre côté sportif, fair-play est également mis en avant, de même que votre goût pour la fête, qui sera sûrement satisfait d'ici le 21/12 !

Capricorne

En période Sagittaire, si vous voulez être en phase, il faut adopter quelques traits de caractère de votre voisin de zodiaque. C'est-à-dire que tout ira beaucoup mieux si vous faites preuve d'optimisme et de confiance. A la fois en vous et en les autres. Surtout si vous êtes de ceux qui reçoivent la visite de Vénus et qui sont susceptibles faire une rencontre qui pourrait évoluer vers une relation amoureuse (2e décan).

Verseau

Votre esprit critique étant très affûté par la conjoncture, vous l'utiliserez le plus souvent à bon escient, mais vous devez tout de même vous méfier d'un excès. En effet, le Soleil (et Mercure à partir de demain) sont en Sagittaire, un signe qui amplifie tout et crée donc des excès. Or être trop critique revient parfois à vous détacher de certaines personnes que vous jugerez un peu trop vite et trop sévèrement.

Poissons

Certes, vous avez pas mal d'obligations professionnelles en période Sagittaire, certains sont même peut-être en train de chercher leur voie, de se demander s'ils vont trouver un emploi, et où ? Mais le 2e décan ne devrait pas se faire trop de mouron car la conjoncture est bonne pour leur progression et il se peut que vous fassiez des rencontres en ce moment, des personnes qui vont vous aider.