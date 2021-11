L'horoscope du lundi 22 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous êtes parmi les élu des astres, le Soleil mais aussi Mercure (mercredi qui vient) atteignent un des signes les plus chaleureux et générateurs de joie du zodiaque. Certes, pour l'instant ce n'est pas encore le top, mais dès mercredi le 1er décan pourrait avoir une bonne nouvelle, concernant un dossier, une affaire en cours. Cela dit, vous pouvez également évoquer un futur voyage, pour les fêtes par exemple.

Taureau

Vous comptez vos sous pendant la période Sagittaire ! C'est-à-dire que vous négociez, vous vendez, vous obtenez des bonus et, pour certains, des aides. Elles peuvent être sociales, familiales ou amicales. En tout cas l'argent sera souvent au premier plan. Pour d'autres il y a une petite crise passagère, une crise de confiance qui vous empêche d'être totalement en phase avec une personne que vous aimez.

Gémeaux

Le Soleil se trouve à présent face à vous et éclaire le monde des autres, celui qui vous invite à être dans l'échange, dans la conciliation et le compromis également. Il y a une notion d'équilibre dans cette configuration et c'est à vous de le trouver, peut-être dans plusieurs domaines, du professionnel au personnel. Cette semaine, le 1er décan pourrait recevoir une offre, ou se mettre d'accord avec quelqu'un (mercredi).

Cancer

Préparez-vous à être très occupé, voire débordé par moments. Avec un signe de Feu comme le Sagittaire, on ne rêve pas dans son coin, on est dans l'action à tout moment. Et c'est évidemment votre travail qui va être au premier plan, ce que vous faites tous les jours - et qui n'est peut-être pas un travail pour certains mais un plaisir. Oui, le travail peut être un vrai plaisir, malheureusement pas pour tous.

Lion

Ça va aller nettement mieux pour ceux de juillet, les planètes commencent à s'aligner et à mettre plus de soleil dans votre vie, surtout né en juillet. Né début août, Saturne s'oppose encore à vous mais plus pour longtemps et les bons aspects en provenance du Sagittaire vont vous aider à récupérer une bonne image de vous. Et même si cela ne dure que quelques jours, dites-vous que ce sera permanent après le 12/12.

Vierge

Le Sagittaire, secteur 4, représente votre famille et ce que vous avez construit dans votre vie. Au propre comme au figuré. Auriez-vous des velléités de déménagement ? En tout cas, vous y penserez si vous êtes du 1er décan, d'autant plus que Mercure suit le Soleil de près et qu'il sera donc question de la maison (ou de la famille) jusqu'au 1er décembre. Vous pourriez aussi évoquer votre passé avec l'un de vos proches.

Balance

Bonne pioche pour ceux de septembre, le Sagittaire est un ami qui vous veut du bien, dans un domaine que vous affectionnez : celui des relations avec les proches. Apparemment, elles sont en nette amélioration et vous en profiterez à fond jusqu'au 1er décembre si vous êtes du 1er décan. Vous pourriez aussi avoir un petit déplacement à faire, que ce soit pour le boulot ou pour des raisons personnelles.

Scorpion

Vous serez dans une ambiance bien plus positive, non seulement grâce au Sagittaire qui va vous inciter à améliorer votre confort matériel, mais aussi grâce à vos amours. Le 1er décan recevra les bons influx du Soleil et de Mercure, accompagnés, éventuellement, par une rentrée d'argent... Quant au 2e décan, mal en point récemment, il recevra une harmonie Vénus/Mars qui peut correspondre à un coup de cœur.

Sagittaire

Bon anniversaire à tous. C'est une année forte en émotions pour vous, en tout cas jusqu'en mai. Vous serez remué par des événements indépendants de votre volonté. Cela dépendra beaucoup de votre décan, le 1er ayant déjà " goûté " à Jupiter entre mai et juillet. Mais, 2e et 3éme décan, une affaire légale ou administrative risque de vous déstabiliser entre février et mai. A partir de mai, le 1er décan sera le plus fort !

Capricorne

Le Sagittaire gère votre 12ème secteur, le moins transparent de tous. Vous serez secret pendant quelques jours, ou assisterez aux événements en spectateur plus qu'en acteur. Mais ce sera peut-être votre volonté que de rester à distance, ne pas vous mêler des histoires des autres. En revanche, ce qu'il se passe dans le monde ou dans notre pays vous intéressera beaucoup plus, vous vous plongerez dans vos journaux.

Verseau

Une bonne période démarre (enfin) pour vous, parce que le Soleil éclaire votre secteur 11 des projets et des espoirs. Vous allez regarder devant vous avec optimisme, ce qui n'était pas vraiment le cas pendant la précédente période Scorpion. Certes, ceux nés après le 29 janvier ont encore Saturne conjointe à leur Soleil et c'est pénible à vivre, mais c'est son chant du cygne, elle disparaîtra de votre vue le mois prochain.

Poissons

Pendant la période Sagittaire, vous devez rester droit dans vos bottes, donner la priorité à vos objectifs, professionnels ou autres et ne pas dévier de votre route. Persévérance, travail acharné vous seront demandés. Or, avec le Sagittaire aux commandes (votre secteur 10), vous serez souvent distrait par de nouvelles idées et vous ne vous concentrerez pas sur ce que vous faites autant que vous le devriez.