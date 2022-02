L'horoscope du vendredi 25 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Le Soleil allant à la rencontre de Jupiter chez vos voisins Poissons, vous pourriez avoir le sentiment d'être parmi les plus chanceux. Cela ne veut pas dire que vous aurez de la chance au Loto, mais que vous estimerez que vous êtes dans une meilleure situation que les autres et que donc vous êtes chanceux. Néanmoins, la prochaine nouvelle Lune (le 2) peut être favorable au jeu pour certains.

Taureau

La conjonction Soleil/Jupiter qui s'est mise en place est extrêmement favorable à l'entraide, pour certains natifs. Soit c'est vous qui en bénéficierez à travers une aide sociale, soit vous en ferez bénéficier un ou des amis en leur apportant votre concours. Mais vous pouvez aussi estimer que le hasard est sympathique avec vous et que vous avez de la chance en ce moment, quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas.

Gémeaux

Votre sens moral, et peut-être civique, est mis en avant par la conjoncture et plus vous vous sentirez en règle avec la loi ou avec votre conscience, mieux vous vous porterez. Vous avez peut-être fait quelque chose qui n'est pas tout à fait convenable et vous aurez l'occasion de vous remettre dans le droit chemin. Quoi qu'il en soit, essayez de ne pas " désobéir " juste par orgueil (2e décan surtout).

Cancer

Un bon climat s'installe avec la conjonction du Soleil et de Jupiter. Un climat de détente et surtout de profit. Il se peut que vous profitiez encore des vacances (selon votre région) ou que vous soyez sur une " affaire " qui pourrait vous rapporter. Par ailleurs, si vous avez eu des problème judiciaires ou administratifs, vous pourriez avoir une bonne nouvelle : on vous donnera raison, par exemple.

Lion

La rencontre Soleil/Jupiter, tout comme la future nouvelle Lune du 2 d'ailleurs, sont des aspects qui ont la réputation d'être chanceux. Ils se situent, pour vous, dans un secteur financier et peuvent indiquer que vous êtes en train de vous " refaire ", de pouvoir de nouveau remplir vos caisses. Toutefois, selon votre thème natal, il se peut aussi que l'administration vous réclame une somme conséquente.

Vierge

Si la conjoncture se révèle positive pour vous, il se peut qu'une association ou même un mariage, un pacs, soient au programme d'ici la nouvelle Lune du 2. Soit cela se fera, soit vous en parlerez sérieusement. Toutefois, la rencontre Soleil/Jupiter s'oppose à vous et il se peut aussi que vous ayez affaire à la justice ou à l'administration. Mais dans l'optique de pouvoir arranger la situation…

Balance

Comme les autres, vous serez sensible à la future rencontre du Soleil en Poissons avec Jupiter, rendue encore plus active le 2 avec la nouvelle Lune. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un coup de chance dans le domaine du travail ou de la santé. Un développement favorable, un traitement qui vous convient... Mais, a contrario, vous pouvez aussi avoir des ennuis avec quelqu'un que vous employez ou avec un collègue.

Scorpion

Autant la conjoncture d'hier était sèche et peu agréable, autant celle qui arrive devrait vous convenir parce que vous n'aurez pas à subir d'émotions contradictoires comme hier. Le Soleil va à la rencontre de Jupiter et c'est un aspect réputé chanceux, surtout qu'il se forme dans un secteur lié aux plaisirs, aux loisirs, aux enfants. Il n'est pas exclu que certains voient un enfant arriver sous peu.

Sagittaire

Le Soleil effectue sa rencontre annuelle avec votre planète maîtresse, Jupiter, dans un secteur qui représente la maison, la famille, votre passé aussi. Une situation datant de 2010 peut se reproduire, vous pouvez avoir à déménager par exemple, ou alors acheter un bien immobilier. Mais il peut aussi arriver qu'il y ait un litige en famille, à propos d'un bien que vous devez partager, par exemple.

Capricorne

Vous devriez être content de la conjoncture qui s'installe et qui voit le Soleil aller à la rencontre de Jupiter. Cela se passe dans un secteur d'échange, de communication et qui gère les apprentissages ou la transmission du savoir. Il n'est pas exclu qu'on vous propose un stage, une formation diplômante, ou que vos affaires prennent leur essor grâce à la publicité ou à un bon bouche à oreille.

Verseau

C'est dans votre secteur d'argent que cela se passe, et a priori vous aurez de quoi être content. Un grand nombre d'entre vous pourraient en effet, à la faveur de la future rencontre Soleil/Jupiter et de la nouvelle Lune du 2, avoir un coup de chance dans le domaine financier. Même si vous ne le faites jamais, tentez votre chance au jeu ! Mais on peut aussi vous réclamer une somme que vous devez.

Poissons

Jupiter progresse dans votre signe, mais le Soleil s'approche et ils vont former leur seule conjonction de l'année, qui peut autant être négative que positive, je vous l'ai déjà dit. 2e décan, vous êtes le plus concerné par un facteur chance, développement, expansion, ou alors par un problème lié à la justice/injustice. Cela ne veut pas dire que les autres décans n'en auront pas d'écho, mais plus légèrement (vacances ?).