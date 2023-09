L'horoscope du vendredi 22 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Vous attachez de l’importance à vos idées et opinions, aux batailles que vous menez, car tout cela vous définit. Et quand vous vous lancez, on sait que vous ne faites pas les choses à moitié, mais êtes-vous toujours sûr d’être sur les bons rails, de ne pas vous tromper de bataille ? 3e décan, la Lune et Neptune étant en dissonance aujourd’hui, vous pourriez douter de vos certitudes, et croyez-moi, même si cela vous met mal à l’aise, c’est indispensable et très sain.

Taureau

Vous serez chanceux aujourd’hui, même avec la dissonance entre Lune et Neptune. Peut-être que vous n’y croirez pas, que vous n’aurez pas vraiment confiance en vous et en votre pouvoir de séduction… Mais si vous avez du désir pour quelqu’un, passez au-dessus de vos croyances négatives sur vous-même. Votre image, celle que vous croyez voir dans le miroir, n’est pas celle que voient les autres. Ne vous attribuez jamais le regard que vous pensez qu’ils ont sur vous !

Gémeaux

La dissonance Lune/Neptune est familière aux natifs du 3e décan, je pense que vous n’y ferez pas trop attention, ce n’est pas votre intérêt ! Certes, le problème lié à Neptune (familial ou professionnel) n’est pas tout à fait terminé mais vous avez su prendre de la hauteur, ou mettre de l’ordre dans une situation déstabilisante. Elle revient régulièrement dans vos pensées, dans vos peurs, mais il semble que le plus gros est derrière vous, en tout cas si vous êtes né avant le 17 juin.

Cancer

Le bon aspect que Neptune envoie au 3e décan vous incite à être plus idéaliste que vous ne l’étiez auparavant. Peut-être que vous avez adopté les idées d’un parti politique ou d’une religion ? Cependant, la dissonance de la Lune aujourd’hui pourrait vous inciter à vous poser des questions, à avoir l’esprit critique, ce qui est une bonne chose. Il est sain et naturel d’examiner de temps en temps ses croyances à la loupe, de manière à être sûr que vous n’êtes pas dans une idéologie sclérosante.

Lion

3ème décan, à votre tour de recevoir de bons influx lunaires, favorables à votre estime de soi, à votre séduction aussi (voir hier). Toutefois, ce vendredi, la Lune sera rapidement en dissonance avec Neptune et vous risquez de vous tromper sur la personne qui vous intéresse. Il est possible que vous l’idéalisiez un peu trop et que vous soyez rapidement déçu. Mais il se peut que ce soit une personne sur laquelle vous fantasmez, alors c’est normal de lui trouver toutes les qualités, mais la réalité pourrait reprendre le dessus !

Vierge

Lune et Neptune vous jouent des tours en étant en dissonance avec votre 3e décan. Mais non seulement vous avez peut-être déjà pris conscience de ce que cette conjoncture implique de votre schéma, affectif ou autre, mais vous êtes peut-être en train de régler le problème… En effet, lorsque Neptune s’oppose, comme c’est le cas pour le 3e décan, il est fréquent que l’on ait des prises de conscience, suite à l’accentuation du problème qu’elle vous pose.

Balance

Vous ne serez peut-être pas très sensible à l’aspect du jour qui fait interagir la Lune et Neptune. Celle-ci occupe cependant votre secteur du travail et de la forme, ce qui peut vous inciter à fantasmer sur la maladie, n’importe laquelle, du moment que votre imagination se fixe dessus. À mon avis, c'est un déplacement, c’est-à-dire que vous avez un autre problème, mais que vous préférez vous angoisser pour la maladie que pour votre vie affective, par exemple.

Scorpion