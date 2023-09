L'horoscope du mercredi 20 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Vous êtes de ceux qui s’enthousiasment facilement, ça peut même atteindre des sommets, mais retomber aussi vite que c’est monté. C’est peut-être ce qui se passera aujourd’hui pour le 1er décan : la dissonance Lune-Saturne peut être très restrictive parfois et si vous avez prévu quelque chose d’important, il est possible qu’il y ait un empêchement, un retard, en tout cas vous serez mécontent. 2e décan, n’utilisez pas la force mais plutôt le charme pour obtenir ce que vous voulez (né vers le 5 avril).

Taureau

Le Soleil et Pluton sont en parfaite harmonie avec vous, si vous êtes de la fin du signe (né autour du 18 mai). Cela signifie que vous vous sentez plein de vie, que vous avez le contrôle sur vous-même et sur les autres, et que vous vous fichez des obstacles comme d’une guigne. Profitez de cette belle conjoncture, qui ne durera qu’un temps, et qui est active depuis longtemps. Vous avez progressivement renforcé votre position et vos pouvoirs ne sont pas contestés.

Gémeaux

Comme d’autres, vous serez ennuyé par la dissonance entre Lune et Saturne, qui n’est cependant pas remarquable étant donné qu’elle a lieu une fois par semaine depuis que Saturne est entrée en Poissons en mars dernier. Cela peut s’interpréter de plusieurs manières (1er décan principalement), nous en avons souvent parlé. Aujourd’hui, il pourrait être question de la famille et d’un de ses membres dont le comportement ou la santé vous fait un peu peur (une heure ou deux).

Cancer

Pluton, qui s’oppose au 3e décan, est activée ces jours-ci par les influx solaires. Né après le 19 juillet, il faut savoir que c’est son dernier passage, Pluton quittera définitivement l’opposition de votre décan en janvier. Vous avez probablement pris conscience de la toxicité d’une relation, personnelle ou professionnelle, et il vous reste à vous en débarrasser de manière permanente. Cela vous demande un travail sur vous-même, mais vous êtes tout à fait capable de le faire.

Lion

1er décan, la Lune est bien alignée avec vous aujourd’hui, elle devrait normalement accentuer votre optimisme et votre désir de plaire à tous. Cependant, si jamais sa dissonance avec Saturne a un quelconque effet sur vous, il est possible que vous trouviez soudain inutile de faire des efforts pour séduire. Ou que vous soyez tracassé par autre chose que par vos désirs. Ou alors, justement, peut-être que vous constatez que le désir se fait plus rare depuis quelque temps. C’est ce que Saturne nous révèle.

Vierge

Vous chercherez à faire barrage à vos émotions aujourd’hui, celles que l’un de vos proches voudrait vous faire ressentir. Essayez d’en laisser passer un peu quand même, sinon, comme je vous l’ai déjà dit, c’est votre corps qui les exprimera à votre place : mal de tête, mal au ventre, insomnie, etc. (3e décan). 1e décan, une dissonance Lune-Saturne se fera sentir, pendant quelques heures vous n’aurez pas trop le moral, peut-être à cause de votre partenaire ou d’un manque de partenaire.

Balance

L’ambiance pourrait être joyeuse, parce que vous penserez positif et que vous serez très occupé/e, mais quelque chose vous manquera ou ne fonctionnera pas comme vous le désirez et votre optimisme baissera d’un cran. Par ailleurs, vous serez de très bon conseil pour vos proches et vous estimerez que l’un d’entre eux ferait bien de vous écouter. Mais apparemment, il ou elle n’en fera qu’à sa tête et vous aurez l’im