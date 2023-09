L'horoscope du jeudi 21 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Une journée chaleureuse, agréable, où vous aurez le sentiment que tout le monde vous apprécie. Il faut dire que vous ferez votre possible pour plaire et ne pas créer de conflit, même si on vous provoque. Vous avez intérêt à rester zen, si vous y parvenez, vous serez fier de vous et ça fait toujours du bien. C’est également une bonne journée pour les situations liées aux affaires légales ou administratives : dans ce domaine aussi, vous pourrez avoir une satisfaction.

Taureau

A partir d’aujourd’hui, 2e décan, Mercure est en phase avec vous et avec Jupiter, qui est chez vous. En premier lieu, on peut vous donner raison dans un litige, familial, professionnel ou conjugal. C’est un aspect rapide, aussi cela peut-il correspondre, en deuxième lieu, à un rendez-vous où vous brillez, où vous pouvez vous exprimer en toute liberté et en exposant vos opinions sans que l’on conteste vos paroles.

Gémeaux

Aucune dissonance ennuyeuse à l’horizon aujourd’hui, au contraire vous serez ravi/e de recevoir une invitation ou de faire partie d’un groupe, voire d’une équipe. En fait, le Gémeaux a besoin de se sentir accepté et de se faire un maximum de relations, et c’est une possibilité en ce jeudi : vous rencontrerez des personnes avec lesquelles vous pourrez créer un lien, ou ce sont elles qui vous trouveront à leur goût et qui rechercheront votre compagnie.

Cancer

Mercure atteint le 2e décan de la Vierge et regarde votre 2e décan jusqu’au 29. D’ici là, Mercure se sera reliée à la planète de chance, Jupiter, laquelle vous regarde également de manière positive : c’est vraiment une bonne conjoncture pour vous. Vous avez probablement un projet en tête, ou vous avez commencé à vous en occuper, et les nouvelles, les contacts que vous pouvez prendre, les autorisations que vous recevrez, tout concourra à ce que vous soyez satisfait.

Lion

Non seulement la Lune est toujours bien alignée avec vous, mais elle se relie à la fois à Vénus et à Mars, ce qui signifie que vous aurez de puissantes armes de séduction, que vous utiliserez afin d’obtenir quelque chose. Et vous aurez aussi un allié très actif ! Vous pourriez avoir affaire à votre banquier ou à un investisseur et vous pourrez facilement obtenir ce que vous désirez. Mais ne parlez pas trop, laissez de temps en temps votre interlocuteur en placer une !

Vierge

Mercure fait son entrée dans votre 2e décan, et entame rapidement un bon aspect avec la planète de joie, Jupiter. Inutile de vous dire combien vous serez content d’une nouvelle qu’on vous donnera, d’une proposition qu’on vous fera, ou d’un travail que vous aurez réussi. Cela peut aussi correspondre à un voyage, à sa préparation ou au départ. Certains pourraient recevoir une autorisation, un passeport, un laisser-passer.

Balance

Plus aucune dissonance sur l’astre lunaire, au contraire, il va former une harmonie avec Vénus et vous vous sentirez au top de votre séduction. D’abord vous vous aimerez, serez content de vous, et cela se communiquera aux autres qui vous regarderont avec admiration, ou avec amour pour certains. La Lune sera également en bon aspect avec Mars, ce qui indique que vous pourrez exprimer des émotions qui toucheront les autres.

Scorpion

2e décan, vous recevez à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 29, un bon aspect de Mercure qui va, dès demain, se relier à Jupiter. Allez-vous pouvoir dire oui à quelqu’un ? Conclure un "deal", trouver un compromis dans un litige ? Dans ce cas, vous ferez preuve d’intelligence et on peut même dire de ruse pour qu’on vous donne raison. Vous serez déterminé à imposer votre point de vue, mais ne soyez pas trop inflexible tout de même, cela pourrait se retourner contre vous.

Sagittaire

Non seulement vous ne vous sentirez pas seul aujourd’hui, mais vous serez en relation avec de très charmantes personnes. C’est ce que nous indique le