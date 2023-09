L'horoscope du lundi 18 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Ne vous étonnez pas si vous vous sentez mollasson, ce manque d’énergie peut être lié à une sorte de ras-le-bol parce que vous avez trop de travail qui vous attend cette semaine. Cependant, le 2e décan pourrait être tombé amoureux et se désintéressera provisoirement de ses activités, alors que le 3e décan peut avoir un petit souci de santé qui n’est pas à négliger. Si vous n’avez pas encore consulté, n’hésitez pas, allez-y. Ce n’est probablement rien, mais mieux vaut en être sûr/e.

Taureau

Il pourrait y avoir du nouveau au travail. Quelqu’un que vous avez connu dans le passé, ou avec qui vous avez déjà travaillé pourrait être de retour et ce sera un vrai plaisir pour vous. Cela concerne surtout le 2e décan et on peut très bien imaginer une histoire de cœur entre vous, passée ou à venir, surtout né autour du 6 mai. 3e décan, si vous avez des enfants, montrez-vous très ferme avec eux, le bon aspect que vous envoie Neptune vous incite à tout leur passer !

Gémeaux

3e décan, comme d’autres, vous êtes remué par l’opposition Soleil/Neptune qui vous remet un problème sous le nez, une situation confuse que vous ne contrôlez pas. Ce n’est pas vous qui avez le pouvoir, c’est l’autre... Cela dit, la conjoncture peut s’exprimer autant sur le plan personnel que professionnel où on peut vous harceler, ou au contraire vous mettre sur un trop haut piédestal (selon votre thème natal et votre ascendant). Dans ce cas, profitez-en tout en ayant à l’esprit que ça ne dure pas toujours.

Cancer

Cette semaine, la Lune, maître de votre signe, subira des outrages des autres planètes. Cela va provoquer de fortes émotions, 2e décan : il faudrait les canaliser et non les refouler. Ce n’est en aucun cas la bonne solution parce que, je vous l’ai déjà dit, les émotions refoulées filent dans le corps et provoquent des symptômes. Ou alors vous vous inquiétez pour tout et pour rien, sans savoir pourquoi. En réalité, le danger que vous projetez à l’extérieur est intérieur, dans ces émotions refoulées.

Lion

En principe, 2e décan, cette semaine devrait être triomphale, surtout si Jupiter est bien placée dans votre zodiaque. La passion est au rendez-vous pour beaucoup d’entre vous. Vénus (sentiments) est conjointe à votre Soleil toute la semaine et en harmonie avec Mars (désir, libido). Si vous n’avez personne avec qui vivre la passion, il se peut que vous vous passionniez pour un travail que vous êtes en train de faire, ou pour un événement qui devrait se produire dans quelque temps.

Vierge

Pour sa dernière semaine dans votre signe, le Soleil est conjoint à Neptune et vous aurez tendance à idéaliser certaines personnes ou certaines situations, quitte à vous tromper. Il y a souvent un effet d’illusion avec Neptune, une fausse image et il est nécessaire pour votre bien-être de prendre conscience de cette situation. Dans la mesure où elle crée de la dépendance pour les uns et où elle peut être toxique pour les autres. Né ces jours-ci vous êtes peut-être dans une forme de soumission.

Balance

C’est bientôt votre tour, le Soleil entrera dans votre signe samedi et je peux vous dire que l’année 2024 sera un bon cru pour vous, quel que soit votre décan. Voir mes livres pour l’année. Pour cette semaine, Mars s’oppose toujours à votre 2e décan (né après le 8 octobre) mais elle est en harmonie avec Vénus en Lion. L’entraide peut être importante, probablement au niveau financier, mais l’amitié peut aussi être très réconfortante.