L'horoscope du mardi 19 septembre 2023

Bélier

Vous serez plus intériorisé que d’habitude mais ce sera une bonne chose ! En effet, vous pourriez vous sentir agressé, alors que ça ne sera peut-être pas le cas, et si vous réagissez, si vous extériorisez votre propre agressivité, on ne vous comprendra pas. Ce sera très subtil, un moment qui passera rapidement, où vous serez au bord de riposter à quelque chose qui ne vaut pas la peine que vous réagissiez. C’est pourquoi le fait que vous soyez moins démonstratif que d’habitude vous aidera.

Taureau

Un petit désagrément vous contrariera, mais ne cherchez pas à ce que tout soit parfait ! Les imperfections font le sel de la vie et même de votre relation amoureuse. Que l’autre soit parfait est suspect, cela signifie qu’il/elle joue un rôle pour vous plaire et qu’un jour où l’autre il/elle n’aura plus envie de jouer. De plus, quelqu’un de trop lisse peut être ennuyeux à la longue et vous n’avez aucune envie de vous ennuyer dans vos relations amoureuses.

Gémeaux

L’opposition Soleil/Neptune se termine, 3e décan, vous allez pouvoir respirer, quant au 2e décan, tout va bien ! Ne vous focalisez pas sur des détails, vous vous énerveriez pour pas grand-chose. D’autant plus que vous avez toujours ce bel aspect entre Vénus et Mars, qui vous promet de l’amour, de la passion, une belle ardeur ! 1er décan, si vous sentez que vous ruminez, que vous n’arrivez pas à vous débarrasser de certaines idées, sortez de chez vous, changez d’air, faites quelque chose d’inédit, ça vous nettoiera la tête.

Cancer

Comme je vous l’ai dit hier, la Lune n’est pas bien aspectée cette semaine, et dès aujourd’hui elle sera en dissonance (rapide, quelques heures) avec Vénus. Vous ne vous sentirez pas en sécurité sur le plan affectif et c’est quelque chose que vous supportez mal. Mais, je vous l’ai déjà dit il me semble : ne demandez pas à l’autre de vous mettre totalement en sécurité ; vous devez vous-même en assurer une partie, vous n’êtes plus un enfant désarmé.

Lion

C’est moins facile aujourd’hui pour le 3e décan, vous vous tourmenterez à propos de votre vie professionnelle et des changements qui vous sont imposés, ou que vous avez-vous-même souhaités. Peut-être que votre statut n’est plus le même, que vous n’avez plus les avantages que vous aviez auparavant, mais votre intérêt est de vous adapter, tout en préparant la suite : à plus ou moins long terme, vous pourrez vous y retrouver, mais probablement d’une manière différente.

Vierge

Vous pourriez être un petit peu parano aujourd’hui, mais il faut dire qu’il y aura de quoi, l’un de vos proches vous donnera l’impression de vous cacher quelque chose ; ses airs mystérieux ne vous diront rien qui vaille et vous risquez de vous faire des idées. Aussi prenez du recul et au lieu de ruminer dans votre tête, demandez-lui ce qu’il ou elle a, pourquoi cette attitude qui vous interroge et peut même vous inquiéter. Il faut le lui faire comprendre.

Balance

La Lune transite le Scorpion, qui représente vos moyens, à la fois financiers et psychologiques. Elle sera en dissonance avec Vénus et si vous êtes du 2e décan on peut penser que vous ne serez pas très content de votre situation financière, peut-être parce que vous ne pourrez pas vous payer quelque chose ou faire un cadeau à un/e ami/e. Vénus étant toujours en bon aspect avec vous, il ne semble pas qu’il sera question de jalousie, mais on ne sait jamais...

Scorpion

La Lune est chez vous, 2e décan en particulier et se fâche avec Vénus et Jupiter. Il y aura de quoi être mécontent, peut-être parce q