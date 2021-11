L'horoscope du vendredi 19 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Aujourd'hui c'est la pleine Lune du Scorpion, elle est gérée par Mars (planète du signe) et par Vénus, planète du signe où se trouve la Lune. Une affaire de coeur, ou une rivalité pourrait vous obliger à réfléchir à l'attitude que vous devez adopter face à la personne en question et dont vous doutez. Pour une raison ou pour une autre, votre confiance a été entamée et vous vous posez beaucoup de questions.

Taureau

Dans votre signe, la Lune s'oppose au Soleil, c'est donc la pleine Lune, à 9h59 ce matin. Un problème avec votre partenaire ou avec un associé, 3e décan ? En tout cas, c'est une " association " qui vous oblige à réfléchir parce que vous avez pris conscience de quelque chose. Attention à la parano, mais vous pourriez vous mettre dans la tête que l'autre n'est pas fiable et que vous avez tort de lui faire confiance.

Gémeaux

La pleine Lune de ce matin oppose des secteurs qui parlent pour l'un d'obligations dans le domaine du travail, et pour l'autre d'envie de ne rien faire. C'est donc contre vous-même que vous allez devoir lutter pour ne pas lâcher prise sur un boulot où vous semblez vous ennuyer, 3e décan. Mais, plus précisément, vous vous poserez des questions sur l'utilité même de ce travail et si vous ne devriez pas en changer.

Cancer

Cette pleine Lune met votre créativité et votre inventivité en valeur et peut vous demander de faire un choix entre deux projets qui vous plaisent autant l'un que l'autre. Dans l'idéal, vous aimeriez vous consacrer aux deux, mais il semble que l'un soit un peu utopique alors que l'autre est davantage ancré dans la réalité. Mais cela peut aussi concerner une relation amicale qui est en train de devenir ambiguë.



Lion

Ce sont des secteurs importants de votre zodiaque qui sont éclairés par la pleine Lune de ce matin : d'un côté celui de la famille, de la vie intime, de l'autre celui de la vie sociale, de la profession. C'est le 3e décan qui est concerné et qui pourrait se poser des questions sur ses ambitions et comment les gérer, alors que la famille compte beaucoup et qu'il n'est pas question de sacrifier l'un à l'autre. Un vrai dilemme.



Vierge

La nouvelle Lune de ce matin oppose des secteurs liés à la connaissance, à vos connaissances et même à certaines informations en votre possession. Apparemment, vous vous demandez s'il faut transmettre ou s'il faut garder pour vous... Et si vous êtes enseignant par exemple, vous vous posez d'importantes questions sur votre mission et sur la façon dont vous l'exécuter ; elle ne correspond plus à votre idéal.



Balance

3e décan, la pleine Lune s'adresse à vous et éclaire des secteurs financiers de votre zodiaque. Donc vous vous posez des questions sur la manière dont vous gagnez votre vie et surtout sur le fait que vous n'êtes pas assez payé pour ce que vous faites. Mais demander une augmentation ne vous plaît pas ; avec la conjoncture de l'année prochaine vous devriez plutôt faire une formation et vous orienter différemment.



Scorpion

Votre pleine Lune ne forme aucun aspect vraiment remarquable, elle se trouve en fin de signe et illumine votre 3e décan. Elle vous invite à être pleinement conscient du rôle que l'autre, ou les autres jouent dans votre vie. Aimez-vous l'humanité en général, ou trouvez-vous qu'elle est sur son déclin ? Êtes-vous pour ou contre le couple, et si vous êtes en couple, qu'attendez-vous réellement de l'autre ?



Sagittaire

Un secteur de passivité et un secteur d'activité s'opposent sous cette pleine Lune, il se peut que vous soyez fatigué et même démotivé, peut-être parce que vous trouvez que le monde ne tourne pas très rond ? Vous vous demandez si vous avez vraiment envie de participer à son bon fonctionnement, ou si vous n'avez pas autre chose à faire. Une question de forme, de santé, pourrait aussi vous occuper l'esprit.



Capricorne

Une intéressante pleine Lune pour vous, elle oppose le Taureau et le Scorpion, des secteurs narcissiques de votre zodiaque. Mais pas au sens où vous vous regarderez toute la journée dans un miroir ! Plutôt au sens où vous, 3e décan, vous pouvez vous demander si on vous aime, et même si vous vous aimez vous-même... Peut-être que l'un de vos amis vous a fait une remarque sur votre physique qui vous trotte dans la tête ?



Verseau

Parmi les nombreuses questions qu'un Verseau se pose, celle qui est mise en avant par la pleine Lune concerne votre implication dans votre travail, et même la continuité de celui-ci. Vous allez recevoir la dissonance de Saturne l'année prochaine (3e décan surtout) et si les uns prennent leur retraite, les autres peuvent légitimement se demander s'ils vont continuer dans la même direction.



Poissons

Une pleine Lune conviviale et qui peut correspondre à une petite fête, ou en tout cas à quelque chose de chaleureux et vous vous réjouissez de pouvoir y participer. Mais, d'une manière générale, cette PL vous éclaire sur votre participation au monde, sur le regard que vous avez sur lui et qui peut être sans concession. Certains d'entre vous ont quelques certitudes, des idées toutes faites qu'il faudrait remettre en question.