L'horoscope du mardi 16 novembre 2021

Bélier

Ceux que vous aimez, votre partenaire en particulier ou l'un de vos parents, peuvent compter sur vous ces jours-ci ; vous saurez leur montrer votre attachement et le sens du devoir qui est le vôtre. 2e décan, il est aussi possible que vous réussissiez à atteindre un but plus vite que vous le pensiez au départ, mais il y a également des chances pour que vous receviez une somme que vous n'attendiez plus !

Taureau

Une très bonne conjoncture pour ceux du 2e décan, un peu malmenés cette année. Vénus entame un bon aspect avec vous jusqu'au 30, et reviendra aux mêmes positions quasiment tout le mois de janvier. Elle sera en harmonie avec Uranus, la planète qui vous demande de prendre ou reprendre votre liberté et justement, avec Vénus dans votre poche, cela pourra se faire sans que vous ayez à en souffrir.

Gémeaux

On ne peut pas dire que Vénus soit très généreuse avec vous lorsqu'elle est en Capricorne. Soit vous manquez de quelque chose, d'argent par exemple, soit vos amours sont compliquées. Toutefois, son harmonie avec Uranus pourrait arranger une situation très " limite " au dernier moment et de manière inattendue. Ceci est valable pour le 2e décan en particulier, la conjoncture étant active jusqu'au 30/11.

Cancer

La planète de l'amour et de l'argent se trouve à présent face à votre 2e décan et en harmonie avec Uranus. Une conjoncture qui va durer jusqu'au 30/11 et revenir tout le mois de janvier. Traditionnellement, c'est un aspect de coup de coeur, de coup de foudre, il est donc possible que vous tombiez amoureux, ou que quelqu'un soit très séduit par vous et vous le fasse savoir, alors que vous ne vous y attendiez pas.

Lion

Je vous l'ai déjà dit, cette Vénus en Capricorne n'est pas très sentimentale, en tout cas pour votre signe. Mais il semble qu'elle va vous être utile cette semaine, 2e décan. Ou plutôt c'est quelqu'un qui va vous venir en aide, qui sera à vos côtés et vous apportera ce dont vous avez besoin pour vous sentir rassuré et avoir un meilleur confort moral ou physique. Et cela s'installe jusqu'au 30/11 et de nouveau en janvier.

Vierge

Au contraire du Lion, Vénus occupe un secteur sentimental pour les Vierge (2e décan à présent) et son harmonie avec Uranus vous donne la liberté d'aimer qui vous voulez ! Vous étiez trop timide, un peu coincé ? Grâce à Uranus et à quelqu'un qui vous y a aidé, vous avez dépassé ce problème et il est possible que vous en ayez des bénéfices d'ici le 30/11. Sinon la conjoncture revient tout le mois de janvier.

Balance

Nous avons évoqué un soutien familial hier, avec Vénus dans votre 2e décan, mais il y a aussi, dans ses prérogatives, le fait qu'elle représente la maison. Et on sait à quel point la Balance aime se faire des intérieurs douillets, toujours très jolis et de bon goût. Aucune Balance de ma connaissance n'a un intérieur moche, même avec très peu d'argent, vous savez mettre de la beauté un peu partout ; c'est votre point fort.

Scorpion

Vénus vous envoie de bons influx, 2e décan, jusqu'au 30 novembre. Elle ralentit et vous donne ainsi de meilleures chances de nouer une bonne relation, personnelle ou commerciale, voire une nouvelle relation de voisinage. Avec Vénus, il y a toujours une notion de sentiments, de plaisir, et il est possible que cette personne, quelle qu'elle soit, vous plaise beaucoup par sa culture, sa sagesse, sa bonté.

Sagittaire

On reparle de Vénus puisqu'elle s'adresse à présent à votre 2e décan, et qu'elle s'entend bien avec Uranus. Si elle ne joue pas un rôle dans votre vie sentimentale, c'est votre vie matérielle qui sera en question. Vous pouvez autant recevoir l'argent que vous attendez, que vous offrir un petit cadeau. Mais c'est bientôt votre anniversaire (1er décan) aussi allez-vous peut-être recevoir un cadeau spécial.

Capricorne

Dans votre 2e décan, Vénus s'installe jusqu'au 30 novembre mais elle y reviendra pratiquement tout le mois de janvier et cela ajoutera une occasion de faire une rencontre et de tomber amoureux de manière inattendue. Le coup de foudre ! Cela peut arriver cette semaine, mais Vénus étant rapide il peut ne rien se passer d'extraordinaire (quoique). En revanche, janvier sera remarquable, promis.

Verseau

Vous n'êtes pas très sensible aux influx de Vénus mais heureusement qu'elle est là où elle est, 2e décan. Je vous l'ai dit hier, Mars risque de vous stresser cette semaine alors que Vénus sera au contraire apaisante. Peut-être que vous aurez près de vous quelqu'un dont le calme et le côté réfléchi vous feront du bien et vous apaiseront. Né début février surtout, il peut y avoir un imprévu un peu déstabilisant.

Poissons

2e décan, vous recevrez toute la semaine un bon aspect de Vénus, alliée à la planète de l'inattendu, Uranus. Étant donné que Vénus occupe votre secteur amical, il est possible que vous fassiez une ou des rencontres dans ce domaine. Vous pouvez être invité chez des amis, par exemple, et y faire d'agréables nouvelles connaissances. A moins que vous n'ayez la possibilité d'intégrer une association caritative.