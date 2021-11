L'horoscope du lundi 15 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Pluton vous regarde de travers, 3e décan, et vous êtes encore une fois confronté à l'inflexibilité de votre boss, de votre conjoint ou même d'un parent. Et c'est particulièrement compliqué parce que vous vous sentez responsable, presque coupable pour certains, alors que c'est l'autre qui - peut-être - vous manipule. 1er décan, il ne se passe pas grand-chose cette semaine dans votre ciel, profitez-en !

Taureau

3e décan, le Soleil et Jupiter étant fâchés, il se peut que vous vous montriez un peu trop autoritaire avec vos collaborateurs, ou même avec votre conjoint pour certains. Il ou elle a peut-être besoin d'être cadré, du moins c'est ce que vous estimez, et vous risquez de dépasser un peu les limites. Ce n'est pas votre genre, mais peut-être que l'autre a, selon vous, dépassé les limites, que vous êtes au bout de votre patience !

Gémeaux

Faites confiance à vos compétences, 3e décan, surtout né après le 13 juin. Même si on vous confie une tâche qui ne fait pas partie de vos attributions habituelles. Vous serez tenté de penser que vous n'y arriverez pas, mais vous vous trompez ! Le bon aspect que vous envoie Jupiter est une garantie de succès. 2e décan, il se peut que vous ayez à " mouiller la chemise " cette semaine, tant vous aurez à faire.

Cancer

Aucune dissonance sur votre signe cette semaine, certains du 2e décan seront dans un vrai tourbillon, une nouvelle activité se profile et ça peut aller assez vite. Vous y travaillez depuis plusieurs mois et vous pourriez recevoir un important coup de pouce cette semaine. 3e décan, c'est la pleine Lune de vendredi qui vous sera favorable et pour vous aussi il y a un projet qui implique un renouveau.

Lion

Vous êtes dans une période difficile, 2e décan, et ce n'est pas nouveau. Ce que vous avez construit n'est plus aussi solide qu'avant et vous vous posez des questions. Vous vous demandez ce que vous devez faire, quelle direction prendre pour retrouver votre enthousiasme et votre motivation. Les choses vont se dessiner d'elles-mêmes, votre impatience ne sert à rien d'autre qu'à vous créer du stress.

Vierge

Une semaine plutôt excitante pour tout le signe, le 2e décan étant le plus favorisé. Mais la nouvelle Lune de vendredi éclairera le 3e décan : une nouvelle connaissance ? Cela peut s'entendre dans tous les sens du terme : vous faites connaissance de quelqu'un, ou vous apprenez quelque chose de nouveau... Un petit déplacement, une visite à faire peuvent aussi vous donner à réfléchir parce que vous hésiterez.

Balance

Si vous avez besoin d'un soutien financier, ou autre, Vénus vous dit que vous pouvez compter sur la famille pour vous aider, notamment si vous êtes du 2e décan. Vous pourriez en être surpris d'ailleurs, vous ne vous attendez probablement pas à ce qu'on vous offre cette possibilité et c'est valable toute la semaine. Toutefois, c'est peut-être à vous qu'un proche peut demander une aide dans l'urgence.

Scorpion

Bon anniversaire au 3e décan, votre année sera marquée par une indéniable progression dans la découverte de vous-même et de vos potentialités. Février et mars seront particulièrement remarquables. Mais aujourd'hui, la dissonance du Soleil et de Jupiter, plus l'opposition Mars/Uranus, indiquent que vous n'êtes pas tranquille et qu'une affaire de justice - ou d'injustice - peut vous inquiéter.

Sagittaire

2ème décan, vous serez entouré cette semaine par Mars d'un côté et Vénus de l'autre. Il se pourrait que quelqu'un fasse obstacle, que vous ayez des jaloux autour de vous. Mais peut-être que l'amour est en question... Par exemple, vous avez quelqu'un dans votre vie que vos proches jugent mal ou vous avez l'impression que d'être amoureux vous affaibli... 1e décan, vil y aura beaucoup plus d'animation après vendredi.

Capricorne

Vénus passera la semaine dans votre 2e décan et sera en phase avec Uranus. Vous aurez l'occasion de donner un goût un peu plus relevé à votre relation de couple. Et si vous êtes célibataire né autour du 3 janvier, il se peut que vous ayez un coup de coeur, mais à mon avis plus amical qu'amoureux. Vous avez changé de vie depuis quelques mois, et votre entourage a pu également changer et ça vous stimule.

Verseau

2e décan, comme je vous l'ai dit hier, vous risquez d'être stressé cette semaine par un incident, quelque chose qu'on vous imposera ou un choix difficile à faire. Cela peut se passer en famille ou au boulot, avec des changements auxquels vous aurez envie de résister. Toutefois, Vénus se tenant dans l'ombre de votre signe, il est très possible que quelqu'un vous protège, sans que vous en soyez conscient.

Poissons

C'est une bonne semaine, quel que soit votre décan, mais le 2e sera plus favorisé que les autres ; vos volontés seront respectées et une opportunité vous sera offerte. Vous pourriez même être très surpris par ce qu'on va vous proposer ou ce que vous-même allez décider et qui surprendra aussi les autres. 3e décan, la pleine Lune de vendredi vous éclairera et créera un climat convivial, une petite fête ce week-end ?