L'horoscope du jeudi 18 novembre 2021

Bélier

Mars, votre planète maîtresse est en mauvaise posture, opposée à Uranus. Vous vivez probablement quelque chose d'inconfortable et qui provoque en vous de l'inquiétude, 2e décan principalement. Il se peut qu'il soit question d'argent, de celui que vous avez placé peut-être, ou alors (je vous en ai sûrement déjà parlé) d'une opération chirurgicale. Et si cela se passe ces jours-ci, cela vous angoisse un peu.

Taureau

C'est encore chez vous que ça se passe aujourd'hui, 2e décan : vous recevez une conjonction de la Lune et d'Uranus, opposée à Mars. Il se peut que vous cassiez avec quelqu'un parce que vous ne supportez plus son caractère, sa façon d'être : vous vous sentez sous contrainte, et même parfois un peu prisonnier de cette personne. Si c'est votre cas, vous avez là une occasion de briser les chaînes qui vous retiennent.

Gémeaux

C'est dans le domaine du travail ou de vos activités quotidiennes qu'il y aura un problème aujourd'hui, une grosse engueulade par exemple et vous aurez peur qu'on en vienne aux mains. Cela dit, vous pouvez aussi être soudainement un peu patraque et avoir un gros manque d'énergie très passager. Il ne faut pas vous en inquiéter, il se trouve que vous épuisez trop vite vos énergies ces jours-ci.

Cancer

Vous qui êtes généralement des papas ou des mamans-poules, est-ce qu'il n'y aurait pas une situation avec l'un de vos enfants ? Vous pourriez avoir envie de lui dire ses quatre vérités, voire de le flanquer dehors. Mais cela vous fend le coeur et vous ne savez pas quoi faire. Autre interprétation (2e décan) vous avez un coup de coeur pour quelqu'un, mais vous ou l'autre n'êtes pas libre ; c'est aussi une " situation ".

Lion

Ce n'est pas le moment de prendre une décision ! Surtout ne faites rien aujourd'hui car vous pourriez le regretter et avoir envie, par la suite, de revenir en arrière, 2e décan. Laissez passer cette journée où vous serez un peu trop dans l'émotion, demain sera un autre jour ! Par ailleurs, 3e décan né autour du 12 août, attention aux erreurs de jugement, de lecture, d'écriture et ne croyez pas tout ce qu'on vous dira.

Vierge

C'est surtout Vénus qui va vous intéresser aujourd'hui, elle est en parfaite harmonie avec Uranus et vous allez probablement vivre une expérience nouvelle sur le plan affectif. Soit avec celui/celle qui est dans votre coeur, soit parce que vous ferez une rencontre inopinée, 2e décan. Né autour du 5 septembre, vous êtes le mieux loti. 3e décan, vous pourriez être un peu trop influençable, vérifiez ce qu'on vous dit.

Balance

Il y a de l'imprévu dans l'air, 2e décan, très probablement dans le domaine financier où vous avez pu être en crise récemment. Les choses pourraient s'arranger sans que vous ayez quoi que ce soit à faire ! Cela dit, il y a peut-être un autre genre de crise, qui toucherait tout le monde, une crise liée aux énergies et à leur utilisation : gaz, pétrole, électricité, par exemple. Et cela aurait forcément des répercussions sur vous.

Scorpion

Le ciel est plein de contradictions aujourd'hui : Mars qui est chez vous s'oppose à Uranus, l'aspect est exact et vous pourriez avoir envie d'envoyer promener tout le monde. A côté de cela, Vénus est en bon aspect avec vous et avec Uranus ! Peut-être qu'un des domaines de votre vie est en pleine crise, mais que vous savez ce que vous devez faire pour que cela change et que vous allez vous y décider ces jours-ci ?

Sagittaire

Vous êtes un peu trop nerveux en ce moment, peut-être parce que vous attendez quelque chose qui ne vient pas, de l'argent qu'on vous doit, par exemple. Cela dit, la conjoncture dans son ensemble est stressante, on approche de la pleine Lune (demain) et pour vous détendre il n'y aura pas d'autre solution que de faire du sport, ou quoi que ce soit qui vous permettra de " sortir " un trop-plein d'énergie.

Capricorne

Non seulement les dissonances ne vous atteignent pas, mais Vénus est chez vous (2e décan) et s'allie avec Uranus pour vous faire découvrir un nouvel aspect de l'amour. Ou de celui ou celle que vous aimez... A moins que vous n'ayez le coup de foudre pour quelqu'un... Il se peut aussi que vous vous aperceviez que vous avez changé, que vous vous appréciez davantage, sans pour autant être vaniteux ou égocentré.

Verseau

Une journée compliquée pour le 2e décan ! Mars et Uranus sont en bisbille avec vous et vous stressent face à une situation où il ne faut pas réagir de manière trop émotionnelle. Au contraire, il vaut mieux réfléchir et écouter les conseils de sagesse de ceux qui vous entourent et qui ont vos intérêts à coeur. En effet, Vénus en Capricorne laisse penser que vous êtes entouré de personnes d'expérience.

Poissons

Vous n'avez que des bons influx dans votre ciel, mais il est évident qu'il y a une crise quelque part et qu'elle vous inquiète. Mais est-ce que, d'une manière générale, vous ne vous inquiétez pas pour beaucoup de choses ? Cependant, comme je vous l'ai déjà dit il y a quelques jours, vous pourriez avoir une bonne surprise, peut-être sur le plan amical. A moins qu'un projet ne soit en train de mûrir lentement dans votre tête.