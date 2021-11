L'horoscope du mercredi 17 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous avez du mal à concrétiser un certain projet, 1e décan, ou alors vous vous sentez un peu seul car vos ami se font plus rares que par le passé ? Cette situation ne va pas durer, elle est due à la présence de Saturne dans un secteur qui représente vos projets et vos amitiés, et Saturne quittera ce secteur définitivement le 12 décembre. Donc n'imaginez surtout pas que cela va durer, vous êtes au bout de vos peines.

Taureau

Chez vous, dans votre 1e décan, la Lune forme une dissonance avec Saturne et cela crée de l'insatisfaction, parfois un moment de tristesse ou de nostalgie. Le passé, un passé heureux, vous semble tellement loin que vous pensez qu'il ne reviendra jamais. C'est peut-être vrai, mais dites-vous que vous aurez d'autres bonheurs à venir, en décembre et janvier par exemple, des bonheurs amicaux vous attendent.

Gémeaux

Vous aurez un peu moins l'oeil rieur aujourd'hui, mais cela ne durera que quelques heures. C'est juste que vous aurez mal dormi ou que vous vous sentirez un peu patraque, mais rien qui mérite réellement votre attention. Il est possible que quelqu'un de la famille ait des problèmes et cela vous préoccupera dans le courant de la journée, à moins que la conjoncture ne concerne l'état de vos finances.

Cancer

Pendant quelques heures, vous penserez à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui vous manque. Mais vous êtes peut-être fâchés tous les deux et aucun ne fait le premier pas pour arranger les choses. Cela dit, il ou elle peut aussi être parti définitivement, ce qui vous rend triste. Certaines activités ou certains projets n'auront plus de sens sans la présence de cette personne. 1er décan surtout.

Lion

Si vous avez du mal à vous remettre d'une rupture, professionnelle ou amoureuse, 1er décan, dites-vous que c'est normal dans la mesure où vous vous investissez toujours à fond dans ce que vous aimez, qu'il s'agisse de vos activités ou de vos choix amoureux. Il vous faut du temps pour vous en remettre, or vous êtes toujours pressé. La dissonance de Saturne vous rappelle que le temps est le meilleur cicatrisant.

Vierge

Vous auriez bien besoin de vous évader aujourd'hui, de prendre du recul afin de ne pas perdre votre temps sur des détails sans grande importance. C'est en tout cas ce que vous dictera votre raison, mais cela ne se passera pas comme ça dans la réalité. En fait, vous êtes trop perfectionniste, c'est ce que dit la conjoncture, et ce parce que vous ne vous faites pas confiance. Et si vous essayiez d'être plus sûr/e de vous ?

Balance

Avant de penser que vous allez rater quelque chose, que vous n'êtes pas capable de ceci ou de cela, réfléchissez cinq minutes à ce que vous avez pu réussir dans le passé. Si vous ne vous appréciez pas à votre juste valeur, vous vous direz que vous avez tout raté, mais il y a un remède à cette " maladie " : apprendre à s'aimer tel qu'on est et non pas tel qu'on aimerait être dans l'idéal. Cette personne n'existe pas.

Scorpion

1er décan, la tristesse ou le manque se feront de nouveau sentir aujourd'hui, surtout né début novembre. Courage ! Le 12 décembre, dans même pas un mois, Saturne terminera définitivement sa dissonance avec votre décan ; elle vous a valu bien des soucis, familiaux et autres. Et avec le bon aspect de Jupiter qui revient en même temps, vous allez très vite vous sentir bien dans votre peau et digne d'amour.

Sagittaire

Vos occupations, votre travail, sont au premier plan, avec probablement quelqu'un qui manque à l'appel pour vous aider, vous seconder. Auriez-vous des craintes pour sa santé ? En tout cas, vous pourriez vous faire du souci pour cette personne 1er décan parce que ce n'est pas la première fois que cela se produit et il est normal que vous vous posiez des questions. Mais il/elle semble avoir le goût du secret.

Capricorne

En dépit d'un manque de moyens auquel vous ne pouvez pas faire grand-chose pour le moment, prévoyez une bonne journée. Vous vous sentirez plus séduisant et le regard des autres vous servira de miroir pour constater que votre état d'esprit correspond à la réalité. Vous aurez quelque chose en plus aujourd'hui, une étincelle dans le regard et Vénus étant chez vous, il est sûr que vous plairez aux autres.

Verseau

Vous ne serez pas très objectif en ce qui vous concerne, vous vous regarderez avec sévérité, avec une loupe aussi et du coup vous donnerez trop d'importance aux détails qui clochent (selon vous). Et si vous décidiez, à partir d'aujourd'hui, de vous regarder autrement ? De ne pas voir que vos défauts physiques et au contraire, de ne considérer que vos qualités. Tout le monde en a, et vous aussi bien sûr.

Poissons

Pour de bonnes raisons, vous ne ferez pas confiance à quelqu'un de votre entourage, professionnel ou non. Une petite voix vous soufflera qu'il ou elle ne tiendra pas ses promesses et ne fera pas ce qu'il/elle s'est engagé à faire. Vous aurez raison de suivre votre instinct, même s'il vous incite à juger négativement cette personne. Après tout, les autres ne sont pas tous aussi parfaits que vous pouvez le penser.